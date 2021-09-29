النجمة التركية هاندا أرتشيل ترقص بعفوية ونحافتها المفرطة تُحدث بلبلة (فيديو)

شاركت النجمة التركية هاندا أرتشيل متابعيها على تطبيق "إنستغرام" بمقطع فيديو جديد، ظهرت فيه وهي ترقص وتؤدي حركات عفوية على أنغام الموسيقى.

وعبّرت هاندا عن أهمية الموسيقى في حياتها من خلال تعليق كتبت فيه: "لا يمكن أي شيء أن يخفّض طاقتي، لكن إذا سألتموني ما الذي قد يرفعها أكثر فأؤكد أنها الموسيقى".

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A post shared by Hande Erçel (@handemiyy)





وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع ونال إعجاب الآلاف منهم، وانهالت عليها التعليقات التي أشادت بعفويتها، وركز الكثير منهم على نحافتها المفرطة والتي باتت تؤثر بوضوح في ملامح وجهها الجميلة.

وتحرص هاندا دائماً على مشاركة جمهورها بأجدد صورها وكواليس أعمالها، ولكنها أحدثت في الفترة الأخيرة جدلاً كبيراً بسبب ظهورها بنحافة مفرطة بيّنتها بوضوح ملابسها الصيفية المكشوفة، وتساءل الكثير من متابعيها عن السبب وما اذا كانت تعاني من أي مرض.

كما لاحظ البعض من متابعي هاندا تغيراً كبيراً في شكل وجهها، خاصة أنها تُصنّف من أجمل الممثلات التركيات، إذ أثرت النحافة في ملامح وجهها الى درجة محت معها خدّيها وغمّازتيها اللتين تمنحانها سحراً جمالياً خاصاً بها.