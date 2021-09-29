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المرأة
تيا إبنة نوال الزغبي بإطلالة مختلفة.. حذاء ضخم و"هوت شورت" (صور)
Lebanon 24
29-09-2021
|
09:40
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نشرت تيا ديب إبنة النجمة نوال الزغبي، صورة جديدة عبر حسابها على "إنستغرام"، رحبت من خلالها بفصل الخريف، حيث كتبت في التعليق: "اهلا بالخريف". وإرتدت تيا قميصاً واسعاً، و"هوت شورت"، ونسقت معهما حذاء ضخماً جدا.
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وكانت تيا قد أثارت الجدل في وقت سابق بسبب وشم يدها الكبير. وغالباً ما تشارك تيا صورها عبر حسابها على "إنستغرام".
المصدر: "رصد" لبنان 24
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