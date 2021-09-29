المرأة

تيا إبنة نوال الزغبي بإطلالة مختلفة.. حذاء ضخم و"هوت شورت" (صور)

Lebanon 24
29-09-2021 | 09:40
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نشرت تيا ديب إبنة النجمة نوال الزغبي، صورة جديدة عبر حسابها على "إنستغرام"، رحبت من خلالها بفصل الخريف، حيث كتبت في التعليق: "اهلا بالخريف". وإرتدت تيا قميصاً واسعاً، و"هوت شورت"، ونسقت معهما حذاء ضخماً جدا.
 
 
 
وكانت تيا قد أثارت الجدل في وقت سابق بسبب وشم يدها الكبير. وغالباً ما تشارك تيا صورها عبر حسابها على "إنستغرام".
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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