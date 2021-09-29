فنانة عالمية تثير الجدل حول ميولها الجنسية بهذه الصورة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جريئة جداً للفنانة العالمية دوا ليبا تجعها بإمرأة كبيرة بالعمر وهي لا ترتدي شيئاً في النصف الأعلى من جسدها وتحتضنها، ما أثار شكوك المتابعين حول ميولها الجنسية، خصوصاً وأنها تجمعها علاقة حب بأنور حديد شقيق عارضتا الأزياء الأميركييتين جيجي وبيلا حديد، ولكن بدا في الصورة واضحاً القرب بينهما.