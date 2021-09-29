المرأة

فنانة عالمية تثير الجدل حول ميولها الجنسية بهذه الصورة

Lebanon 24
29-09-2021 | 12:13
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جريئة جداً للفنانة العالمية دوا ليبا تجعها بإمرأة كبيرة بالعمر وهي لا ترتدي شيئاً في النصف الأعلى من جسدها وتحتضنها، ما أثار شكوك المتابعين حول ميولها الجنسية، خصوصاً وأنها تجمعها علاقة حب بأنور حديد شقيق عارضتا الأزياء الأميركييتين جيجي وبيلا حديد، ولكن بدا في الصورة واضحاً القرب بينهما.
 
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