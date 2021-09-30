المرأة

ماريتا الحلاني تدخل القفص الذهبي وتنشر صورة بالأبيض.. من العريس؟ (فيديو)

Lebanon 24
30-09-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-869509-637685827110690489.PNG
Doc-P-869509-637685827110690489.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الفنانة ماريتا الحلاني صورة لها عبر حسابها الخاص على انستغرام بفستان زفاف أبيض وعلقت عليها بالقول: "العرس بعد شوي وكلكن معزومين".

 

A post shared by MARITTA (@maritta)


 

ماريتا أرادت تشويق متابعيها لحلقة جديدة من مسلسل "حكايتي" الذي تلعب دور البطولة فيه أمام مقدم البرامج محمد قيس في تجربته التمثيلية الأولى، وتجسد دور "سيرينا" بائعة ورد ويانصيب، تنتمي لعائلة متواضعة جدا، تعيش مع والدها وأخوتها من دون أم، وتكون الشقيقة البكر التي تعمل وتتحمل مسؤولية فوق طاقتها الى حد ما تنقلب موازين حياتها وتتزوج بطريقة "غير اعتيادية".

 

وبدت ماريتا ساحرة بالفستان الأبيض، واعتقد بعض المتابعين انها تزوجت فعلا، وتمنى لها البعض الأخر ان تلبس الأبيض في زفافها الحقيقي.

A post shared by MARITTA (@maritta)


 

يُذكر ان مسلسل "حكايتي" يُعرض على قناة "الجديد".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:40 | 2021-09-30
07:27 | 2021-09-30
05:00 | 2021-09-30
04:00 | 2021-09-30
03:00 | 2021-09-30
16:00 | 2021-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website