ماريتا الحلاني تدخل القفص الذهبي وتنشر صورة بالأبيض.. من العريس؟ (فيديو)

نشرت الفنانة ماريتا الحلاني صورة لها عبر حسابها الخاص على انستغرام بفستان زفاف أبيض وعلقت عليها بالقول: "العرس بعد شوي وكلكن معزومين".

ماريتا أرادت تشويق متابعيها لحلقة جديدة من مسلسل "حكايتي" الذي تلعب دور البطولة فيه أمام مقدم البرامج محمد قيس في تجربته التمثيلية الأولى، وتجسد دور "سيرينا" بائعة ورد ويانصيب، تنتمي لعائلة متواضعة جدا، تعيش مع والدها وأخوتها من دون أم، وتكون الشقيقة البكر التي تعمل وتتحمل مسؤولية فوق طاقتها الى حد ما تنقلب موازين حياتها وتتزوج بطريقة "غير اعتيادية".

وبدت ماريتا ساحرة بالفستان الأبيض، واعتقد بعض المتابعين انها تزوجت فعلا، وتمنى لها البعض الأخر ان تلبس الأبيض في زفافها الحقيقي.

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يُذكر ان مسلسل "حكايتي" يُعرض على قناة "الجديد".