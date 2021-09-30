رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها.. والجمهور يتفاجئ بعمرها! (فيديو)

احتفلت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني بعيد ميلادها بحفل مفاجئ أقامه لها أصدقاء من بينهم شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري.

رضوى كانت قد تفاجأت بقالب الحلوى التي تم تزيينها بأشهر عبارتها عن علاقة الرجل والمرأة والتي تطرحها من خلال برنامجها والتي كانت "بلوك.. بلوك ع الفيس وع الواتس وبلوك بكل مكان".

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الجمهور بدوره كان في صدمة من عمر الإعلامية المصرية والتي بلغت الـ 40 عاماً، وكان من بين التعليقات المتداولة "توقعتها أصغر صراحة مو باين عليها"... وتابع آخر "ما شاء الله العمر مجرد رقم عبالي 25 سنة مش أكثر".. وجاء في تعليق أحدهم "ذي أربعين ماشاء الله. النسوان رافضة تكبر او ايش".