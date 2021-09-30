27
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
ماغي بو غصن تكشف عن حالتها الصحية.. هذا ما عانت منه
Lebanon 24
30-09-2021
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت النجمة اللبنانية ماغي بوغصن عن إصابتها بإكتئاب حادّ بعد انتهاء عرض مسلسل “للموت” بجزئه الأول رغم نجاحه الكبير.
وأعلنت بوغصن أنها قصدت طبيبًا نفسيًا لكنّها عالجت نفسها بنفسها وكانت قوية.
وكانت ماغي بوغصن قد قدّمت دور “سحر” الشريرة في الجزء الأول من مسلسل “للموت” (كتابة نادين جابر، اخراج فيليب أسمر وانتاج ايغل فيلمز).
كما انطلق فريق العمل بتصوير الجزء الثاني من “للموت” وأكدت ماغي أنها متوترة جدًا بسبب شعورها بمسؤولية أكبر ولأن دورها أصبح صعبًا أكثر. لافتة أن كل الشخصيات اصبحت أصعب وأجمل بالجزء الثاني من المسلسل الذي يتضمن مفاجآت على صعيد الاحداث والشخصيات.
وأكدت ماغي أن العمل مزيج من مشاعر عديدة منها: الحب، الكره الانتقام، التشويق، الغدر، الخيانة، العاطفة والخطوط الدرامية ستكون مليئة بجرعات قوية. وأضافت ماغي ان نجاح الجزء الأول من المسلسل كان كبيرًا لكن الجزء الثاني سيكون أقوى وأنجح.
تابع
الأكثر قراءة
تصحيح الأجور "هدية مفخخة".. والدولار إلى هذا السعر في الـ 2022!
Lebanon 24
تصحيح الأجور "هدية مفخخة".. والدولار إلى هذا السعر في الـ 2022!
02:30 | 2021-09-30
30/09/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار عن تعرفة الكهرباء وساعات التغذية...هذا ما أعلنه وزير الطاقة
Lebanon 24
خبر سار عن تعرفة الكهرباء وساعات التغذية...هذا ما أعلنه وزير الطاقة
12:35 | 2021-09-29
29/09/2021 12:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع بشكل ملحوظ.. هذه تسعيرة السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يرتفع بشكل ملحوظ.. هذه تسعيرة السوق الموازية
01:52 | 2021-09-30
30/09/2021 01:52:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف جديد في التداول
Lebanon 24
سعر صرف جديد في التداول
22:28 | 2021-09-29
29/09/2021 10:28:26
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فكم بلغ مساءً؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فكم بلغ مساءً؟
13:50 | 2021-09-29
29/09/2021 01:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
11:24 | 2021-09-30
ميرا طفيلي تجذب الأنظار بالضيق المثير (صورة)
09:20 | 2021-09-30
ميس حمدان في وصلة رقص جريئة (فيديو)
08:40 | 2021-09-30
هيفا وهبي ام إبنتها؟.. زينب فياض نسخة طبق الاصل عن والدتها وهذا ما فعلته (صور)
07:27 | 2021-09-30
تصدرت محركات البحث بسبب هذه الإطلالة الجريئة.. الفنانة اللبنانية الشهيرة حديث الجمهور (صور)
05:00 | 2021-09-30
رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها.. والجمهور يتفاجئ بعمرها! (فيديو)
04:00 | 2021-09-30
ملكة جمال لبنان السابقة بجينز ممزق وتوب مكشوف.. شاهدوا كيف بدت (صور)
فيديو
شاكيرا تتعرض لهجوم من قبل خنزيرين بريين في برشلونة.. كانت برفقة إبنها (فيديو)
Lebanon 24
شاكيرا تتعرض لهجوم من قبل خنزيرين بريين في برشلونة.. كانت برفقة إبنها (فيديو)
10:12 | 2021-09-30
30/09/2021 18:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
دريد لحام يثير الجدل عبر مواقع التواصل: أخاف من المخابرات أكثر من الله! (فيديو)
Lebanon 24
دريد لحام يثير الجدل عبر مواقع التواصل: أخاف من المخابرات أكثر من الله! (فيديو)
06:22 | 2021-09-30
30/09/2021 18:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
في المكلس.. هجوم بالسواطير على ملهى ليلي وحالة هلع بين الساهرين (فيديو)
Lebanon 24
في المكلس.. هجوم بالسواطير على ملهى ليلي وحالة هلع بين الساهرين (فيديو)
00:11 | 2021-09-30
30/09/2021 18:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact