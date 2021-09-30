المرأة

ماغي بو غصن تكشف عن حالتها الصحية.. هذا ما عانت منه

Lebanon 24
30-09-2021 | 11:00
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كشفت النجمة اللبنانية ماغي بوغصن عن إصابتها بإكتئاب حادّ بعد انتهاء عرض مسلسل “للموت” بجزئه الأول رغم نجاحه الكبير.

وأعلنت بوغصن أنها قصدت طبيبًا نفسيًا لكنّها عالجت نفسها بنفسها وكانت قوية.

وكانت ماغي بوغصن قد قدّمت دور “سحر” الشريرة في الجزء الأول من مسلسل “للموت” (كتابة نادين جابر، اخراج فيليب أسمر وانتاج ايغل فيلمز).

كما انطلق فريق العمل بتصوير الجزء الثاني من “للموت” وأكدت ماغي أنها متوترة جدًا بسبب شعورها بمسؤولية أكبر ولأن دورها أصبح صعبًا أكثر. لافتة أن كل الشخصيات اصبحت أصعب وأجمل بالجزء الثاني من المسلسل الذي يتضمن مفاجآت على صعيد الاحداث والشخصيات.

وأكدت ماغي أن العمل مزيج من مشاعر عديدة منها: الحب، الكره الانتقام، التشويق، الغدر، الخيانة، العاطفة والخطوط الدرامية ستكون مليئة بجرعات قوية. وأضافت ماغي ان نجاح الجزء الأول من المسلسل كان كبيرًا لكن الجزء الثاني سيكون أقوى وأنجح.
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