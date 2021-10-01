شبه بين فستان كيت ميدلتون ونادين نسيب نجيم في الموريكس دور... من الأجمل؟ (صورة)

قارن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلالة دوقة كامبريدج كيت ميدلتون الذهبية على السجادة الحمراء في العرض الخاص لفيلم جيمس بوند بنسخته الخامسة والعشرين No Time To Die في لندن، بتلك الخاصة بالممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم التي ظهرت فيها في حفل الموريكس دور الذي أقيم مؤخراً.واعتمدت كيت ميدلتون فستاناً باللون الذهبي بقماس ناعم والكثير من البريق صنع خصيصاً لها وحمل توقيع مصممة الأزياء جيمي باكهام وصمِّم بأكتاف بارزة وكاب متصل به بطريقة أضفى لمظهرها مزيدًا من التألق لانسداله بانسيابية وراء ظهرها.وأكملت ميدلتون الإطلالة بتسريحة شعر مرفوعة، ومكياجا بألوان "Nude" التي أضفت مظهرًا طبيعيًا، بينما تزيَّنت بأقراط ذهبية، وانتعلت حذاءً ذهبيًا ذي كعب عالٍ.وشبه نشطاء مواقع التواصل فستان نادين بفستان كيت إذ أبهرت نادين الحضور بفستان فضي لمّاع وقماش ناعم برّاق أيضاً جاء بفتحة طويلة من المنتصف من توقيع مصمم الأزياء اللبناني العالمي زهير مراد.