شبيهة أنغام نسخة عنها... شاهدوا الصورة!

بعد شبيهات النجمات هيفاء وهبي ونادين نجيم وشيرين عبد الوهاب، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً شبيهة جديدة للنجمة المصرية أنغام.ولفتت شبيهة أنغان الأنظار بمدى تقارب تماثل الملامح، لا سيما من ناحية العينين والابتسامة، لكن المعلقين أشاروا إلى الفارق الكبير في الأنف.