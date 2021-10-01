المرأة

شبيهة أنغام نسخة عنها... شاهدوا الصورة!

Lebanon 24
01-10-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-870033-637686873161243405.jpg
Doc-P-870033-637686873161243405.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد شبيهات النجمات هيفاء وهبي ونادين نجيم وشيرين عبد الوهاب، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً شبيهة جديدة للنجمة المصرية أنغام.

ولفتت شبيهة أنغان الأنظار بمدى تقارب تماثل الملامح، لا سيما من ناحية العينين والابتسامة، لكن المعلقين أشاروا إلى الفارق الكبير في الأنف.


المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2021-10-01
05:00 | 2021-10-01
02:00 | 2021-10-01
00:00 | 2021-10-01
16:00 | 2021-09-30
15:03 | 2021-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website