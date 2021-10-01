المرأة

الراقصة دينا تثير الجدل بتصريحات حول ما سيكتب على قبرها بعد وفاتها

Lebanon 24
01-10-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-870055-637686892092899978.jpg
Doc-P-870055-637686892092899978.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علقت الراقصة المصرية دينا، على سؤال طرحه الإعلامي العراقي نزار الفارس، على الفنانة فيفي عبده: "هل تريدين بعد موتك أن يكتب على قبرك الراقصة".

وقالت دينا تعليقا على السؤال: "يتكتب اللي يتكتب، مش هازعل خلاص هاكون مشيت".

وأظهر البرومو الدعائي للحلقة صدمة الفنانة فيفي عبده من السؤال، ولكن لم تتضح إجابتها الكاملة على السؤال، بالرغم من أنها أكدت أن الله هو من سيحاسبها وليس العباد.

وقالت الراقصة دينا: "يتكتب اللي يتكتب، خلاص هكون مشيت، وبعدين وقتها هيتكتب في الجرايد وفاة الراقصة دينا، وساعتها مش هزعل لأني مش هكون موجودة".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2021-10-01
13:50 | 2021-10-01
08:00 | 2021-10-01
08:00 | 2021-10-01
05:00 | 2021-10-01
02:00 | 2021-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website