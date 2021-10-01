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المرأة
وصفات طبيعية لترطيب البشرة والشعر فى الخريف
Lebanon 24
01-10-2021
|
16:00
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يتسبب طقس فصل الخريف فى جفاف البشرة، والشعر، مما يدفع المرأة للشعور بالقلق والتوتر، الذى يدفعها لتجربة كل شيء لترطيب بشرتها وشعرها، ويمكن تحقيق ذلك بخطوات بسيطة من خلال استعمال وصفات طبيعية لترطيب البشرة والشعر، وفقاً لما ذكره موقع "annmariegianni".
قناع التفاح للوجه
يساعد التفاح على ترطيب البشرة لصاحبات البشرة المختلطة، من خلال تحضير ثمرة تفاح وتقطيعها، مع التخلص من اللب، ثم تقشير التفاحة وطهيها بالبخار وهرسها مع إضافة ملعقتين كبيرتين من الحليب كامل الدسم وملعقة صغيرة من العسل إلى الخليط، وعمل قناع للوجه بالتساوي وتركه لمدة 15-20 دقيقة، ثم تدليك الوجه وشطفه بالماء.
الأفوكادو والموز للبشرة الجافة
تساعد هذه الوصفة على ترطيب البشرة الجافة والتخلص من علامات الشيخوخة المبكرة من خلال تحضير ثمرة موز مع ملعقتين كبيرتين من الكاكاو، وملعقة كبيرة من العسل الخام وملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند، ثم هرس الموز بشوكة داخل وعاء صغير، مع إضافة المكونات الأخرى، ووضع الخليط على الوجه وتركه لمدة 15-20 دقيقة، ثم شطف الوجه بالماء الدافىء.
وصفة بلسم الأفوكادو للشعر
عليكِ تحضير ½ ثمرة أفوكادو ناضجة مهروسة مع نصف ملعقة صغيرة زيت زيتون و3 قطرات من زيت إكليل الجبل أو زيت اللافندر، ثم خلط المكونات معاً ووضعها على الشعر من الجذور حتى الأطراف مع التدليك، وترك المزيج لمدة 10 دقائق، ثم غسل الشعر بالماء، وتساعد هذه الوصفة على ترطيب الشعر وتغذيته.
زبدة الشيا لترطيب الشعر
قومي بتحضير 1-2 ملاعق كبيرة من زبدة الشيا، وتسخينها وعندما تبرد توضع على فروة الرأس والشعر مع التدليك ثم الانتظار لمدة تتراوح ما بين 30-60 دقيقة، وتنظيف الشعر بالبلسم، وتساعد هذه الوصفة على ترطيب الشعر وينصح بتكرارها مرة أو مرتين في الأسبوع.
المصدر: اليوم السابع
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