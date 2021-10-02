بعد الصور الجريئة من داخل المصعد.. هيفا وهبي ساحرة بجمبسوت أسود ضيق وإطلالة عصرية (صور)

نشرت الفنانة هيفا وهبي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت هيفا بإطلالة كاجواء حيث ارتدت جمبسوت رياضيا ضيقا باللون الأسود مع جاكيت باللونين الأسود والبيج، ونسقت حذاء رياضيا باللون الأزرق.

View this post on Instagram

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)





وكانت هيفا أثارت الجدل بعد نشرها عددًا من الصور لها عبر على إنستغرام.

وبدت هيفا بإطلالة أنثوية جرئية، وهي داخل المصعد، مرتدية فستانا قصيرا مجسما، بأكمام طويلة، مصمم من قماش ناعم باللون الأسود، عكس الفستان منحنيات جسدها بكل جرأة، وانهالت التعليقات على الصور من الجمهور بين مؤيد ومعارض لإطلالتها الجريئة.

View this post on Instagram

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)



