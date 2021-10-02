المرأة

بعد الصور الجريئة من داخل المصعد.. هيفا وهبي ساحرة بجمبسوت أسود ضيق وإطلالة عصرية (صور)

Lebanon 24
02-10-2021 | 02:00
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نشرت الفنانة هيفا وهبي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت هيفا بإطلالة كاجواء حيث ارتدت جمبسوت رياضيا ضيقا باللون الأسود مع جاكيت باللونين الأسود والبيج، ونسقت حذاء رياضيا باللون الأزرق.

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)


 

وكانت هيفا أثارت الجدل بعد نشرها عددًا من الصور لها عبر على إنستغرام.

 

وبدت هيفا بإطلالة أنثوية جرئية، وهي داخل المصعد، مرتدية فستانا قصيرا مجسما، بأكمام طويلة، مصمم من قماش ناعم باللون الأسود، عكس الفستان منحنيات جسدها بكل جرأة، وانهالت التعليقات على الصور من الجمهور بين مؤيد ومعارض لإطلالتها الجريئة.

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)


 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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