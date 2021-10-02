ماذا يحدث لجسمك عند ارتداء الكعب يوميا؟

على الرغم من أن الأحذية ذات الكعب العالي هي الخيار الشائع للأناقة، إلا أن تداعيات ارتدائها كبيرة، بحسب ما ذكر موقع "healthdigest".ويسبب الكعب العالي ألم شديد أسفل الظهر، فغالبية النساء اللواتي يرتدين الكعب العالي هن الأكثر عرضة للإصابة بمشاكل الظهر، بالإضافة إلى ألم في عضلات الساق وهي من أبرز الآثار الجانبية لارتداء الكعب العالي لفترات طويلة.ونظرا لأن الكعب العالي يتسبب فى عدم استقامة القدم فيسبب ذلك الضغط على القدم بشكل خاطئ وغير مريح ويسبب ألما شديدا في المفاصل، بينما يسبب الضغط الشديد على الأصابع والقدمين دوالى القدمين وتشوهات في القدم.كما أن التواء الكاحلين من أبرز المشاكل التي يسببها ارتداء الكعب العالي، ويؤثر الإفراط في ارتداء الكعب العالي على صحة الأظافر ويعرضها للكسر الانغراس داخل القدم.