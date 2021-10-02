المرأة

أحلام تُحدث ضجة بسبب ملامح وجهها.. والجمهور يعلق: الله ينتقم من الي سوا لها بوتوكس الحواجب (فيديو)

Lebanon 24
02-10-2021 | 05:00
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تداول جمهور الفنانة الإماراتية أحلام عدة فيديوهات لها من حفل إستقبال معرض اكسبو الدولي للعام  2020 .

 

أحلام والتي تم اختيارها من أجل تقديم حفل الإفتتاح بأغنية مُخصصة تم كتابتها لليوم الكبير، كان التركيز على ملامح وجهها بشكل كبير وخاصةً منطقة الحاجب والتي بدت بطريقة غير طبيعية بسبب إبر البوتكس، وكان من بين أبرز التعليقات "يا عمري الله ينتقم من الي سوا لها بوتوكس الحواجب".

A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi)


 

وفاجأت أحلام الجمهور بتقديمها أغنية باللغة الإنكليزية والفرنسية وأثار المقطع المتداول فرحة جمهورها الذي وصفها بـ "العالمية"، كما أن الحدث تم نقله من خلال شاشات العرض في التايمز سكوير، وكان من بين النجوم المشاركين في الحدث الفنان الإماراتي حسين الجسمي.


المصدر: البوابة
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