المرأة

جيجي حديد بنحافة كبيرة (صورة)

Lebanon 24
02-10-2021 | 11:00
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نشرت مجلة "vogue" التركية عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة لعارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني جيجي حديد بقميص قصير.
وقد ظهرت جيجي بنحافة كبيرة.
 
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02/10/2021 19:14:39 Lebanon 24 Lebanon 24

جيجي حديد

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