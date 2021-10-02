جيجي حديد بنحافة كبيرة (صورة)

نشرت مجلة "vogue" التركية عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة لعارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني جيجي حديد بقميص قصير.

وقد ظهرت جيجي بنحافة كبيرة.