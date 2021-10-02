المرأة

بعد أن خسرت 30 كيلوغرامًا...هكذا ظهرت النجمة العالمية

Lebanon 24
02-10-2021 | 14:00
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أطلّت النجمة ريبيل ويلسون يوم الأربعاء في حفل افتتاح متحف الأكاديمية للصور المتحركة، وحفل فانيتي فير بريميير في هوليوود بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ41، على جزيرة مارلون براندو الخاصة في بولينيزيا الفرنسية.
ولفتت ريبيل الأنظار برشاقة جسدها بعد خسارة أكثر من 30 كيلوغرامًا من وزنها، وهو ما استعرضته من خلال الفستان الأسود القصير البراق.
 
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