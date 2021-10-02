نصائح للحصول على خدود وردية متوهجة

هناك مجموعة واسعة من إتجاهات الجمال التي نراها بشكل يومي على مواقع التواصل الإجتماعي منها الخدود الوردية. فكيف تحصلين على هذه الصيحة بطرق سريعة ومضمونة؟ إليك هذه النصائح :

أحمر الخدود الوردي: ربما يكون شراء أحمر الخدود المركز أسهل طريقة للحصول على توهج وردي. لكن لا يستمر أحمر الخدود على مدار اليوم، ومع ذلك، إذا قمت بإعداد مكياجك باستخدام بخاخ تثبيت المكياج، فسوف يستمر توهجك الوردي طوال اليوم لكن ما عن الطرق الطبيعية؟العناية المناسبة بالبشرة: العناية ببشرتك مهمة جداً حتى تبدو صحية. يمكن أن يتسبب الفشل في العناية ببشرتنا في أن تبدو خدودنا باهتة. ابحثي عن روتين للبشرة يناسبك، اغسلي وجهك كل ليلة وابحثي عن مرطب رائع وفي لمح البصر ستحصلين على هذا التوهج دون الحاجة إلى استخدام المكياج.تدليك وتقشير الوجه: تدليك الوجنتين وتقشيرهما سيزيد من تدفق الدم إلى سطح وجنتيك، وبالتالي سيمنحك أحمر خدود أو توهجاً طبيعياً. التدليك المستخدم مع التقشير يقضي على خلايا الجلد الميتة ويمنح الوجنتين لمعاناً مشرقاً وصحياً.الماء الدافئ: يحدث أن يتغيّر لون بشرتك للزهري عندما تجلسين في حمام ساخن أو دافئ لفترة من الوقت. يعمل هذا المفهوم نفسه مع وجنتيك، لذا يمكنك رش وجهك ببعض الماء الدافئ، ولكن هذا على الأرجح سيمنحك توهجاً مؤقتاً، وليس توهجاً يدوم طوال اليوم.النوم الكافي: ما علاقة النوم باللون الوردي في الخدين؟ إن الحصول على قسط كافٍ من النوم له علاقة بالحفاظ على توهج صحي. المرأة التي لا تحصل على قسط كافٍ من النوم تصاب بالتعب والإرهاق وسيظهر ذلك على وجهها. هل تعلمين أنه عندما تحصلين على قسط كافٍ من النوم، فإنك تزيدين من تدفق الدم في جميع أنحاء جسمك، وهذا يعني زيادة في احتمالية حصول خديك على توهج وردي وصحي.