المرأة

هكذا شجعت نسرين طافش على السياحة في سوريا (صور)

Lebanon 24
03-10-2021 | 05:00
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نشرت الممثلة السورية نسرين طافش مجموعة صور عفوية لها عبر حسابها الخاص على الفايس بوك، عرضت من خلالها لقطات من رحلتها إلى مدينة حلب في سوريا والتي تعتبرها مسقط رأسها.
وظهرت نسرين بلوك كاجوال، حيث إرتدت بنطال جينز مع T-shirt باللون الأبيض، ولفتت الأنظار برشاقتها، ودعت المتابعين لزيارة حلب من خلال تعليقها، وكتبت: "سعيدة جدا بزيارتي لمدينة حلب مسقط رأسي و مهوى فؤادي..حلب الجو الحلو و الناس الطيبين و المعمار الفريد و الطرب الأصيل و أطيب أكل . حلب بتلبقلها الحياة. الصور من يومين من أمام قلعة حلب العظيمة.
قال ابو الطيب المتنبي في مديح حلب :‏كلما رحبت بنا الروض قلنا.. ‏حلب قصدنا وأنت السبيل".
 
 

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