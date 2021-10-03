المرأة

ماريتا الحلاني من أمام الأهرامات والجمهور يتفاعل مع عفويتها

Lebanon 24
03-10-2021 | 02:00
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نشرت ابنة الفنان عاصي الحلاني ماريتا الحلاني صورة لها عبر حسابها على الانستغرام من امام الاهرامات في مصر.

يبدو ان الفنانة ماريتا الحلاني متواجدة في القاهرة تحضيرا لعمل ما. وقد نشرت من هناك صورة لها من امام الاهرامات وبدت بغاية العفوية، ونالت الصورة الكثير من علامات الاعجاب وتحديدا من جمهور الفنانة نانسي عجرم.
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