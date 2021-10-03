المرأة

بعد حذفها صورها وفيديوهاتها عن "الانستا"... صورة لغادة عبد الرازق تثير الدهشة

Lebanon 24
03-10-2021 | 14:00
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نشرت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق أول صورة لها بعد حذف جميع صورها ومقاطع الفيديو عبر حسابها على إنستغرام في الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول الماضي بشكل مفاجئ ودون معرفة الأسباب.

وكانت الصورة الجديدة لغادة عبر الرازق كرتونية، علقت عليها باللغة الإنجليزية، “هل اشتقتم لي؟” كما كتبت بتعليق باللغة العربية: “وحشتكم؟”.

وكان الجمهور يعتقد أن خطوة غادة بحذف جميع صورها وفيديوهاتها من حسابها على إنستغرام نوع من التشويق للإعلان عن مشروع درامي أو مفاجأة لحدث ما تبدأ فيه عبر صفحتها من جديد، على غرار ما فعلته بعض الفنانات، لكن ذلك لم يتحقق. وكانت الممثلة المصرية تشارك متابعيها الذين يبلغ عددهم 10 ملايين شخص جميع إطلالاتها وأعمالها الدرامية والسينمائية.
 
المصدر: الجميلة
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