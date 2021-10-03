5 أمور تمنحكِ علاقة زوجية فريدة وناجحة

يحتاج الزواج إلى بذل الجهد والكثير من العطاء المتبادل حتى يكون ناجحاً ومستقراً، وبذل الجهد من أجل علاقتك بزوجك يبدأ منذ التخطيط للزواج، حيث تتشاركان الاختيارات والقرارات، ويقدم كل منكما بعض التضحيات من أجل الآخر، لتصلا في النهاية إلى علاقة ترضي كلاً منكما.وهناك أمور أساسية يعد بذل الجهد فيها استثماراً لعلاقة طويلة الأجل ناجحة ومستقرة وفريدة، تابعي القراءة وتعرفي إلى هذه الأمور.1- المجاملاتمتأخرة عن موعدك مع زوجك؟ أرسلي له رسالة نصية لطيفة للاعتذار، تخططين لجدول وجبات الأسبوع؟ اسألي زوجك عن وجباته المفضلة لتضعيها على القائمة، زوجك مشغول للغاية؟ أدي بعض مهامه المنزلية العاجلة بدلاً منه.جميع المجاملات السابقة لن تتطلب منكِ بذل مجهود خارق، ولكنها تعني الكثير لزوجك، إنها تذكره دائماً بأنكِ تفكرين فيه وتهتمين به.2- الشراكة في تربية الأطفاللا تتعاملي مع زوجك كضيف شرف في عملية تربية الأطفال، فهم أطفاله أيضاً، بل أشركيه في جميع مراحل تربية الأطفال، بداية من تغيير الحفاض، وحتى اتخاذ القرارات المهمة في حياتهم، هذا يشعره بقيمته داخل أسرته، وأنه ليس مجرد مصدر للمال، وسيستفيد أطفالك أيضاً من تعاونكما معاً.3- الاحترامالاحترام يعني أكثر مما تتخيلين بالنسبة إلى زوجك، وإظهار الاحترام لا يعني عدم الخلاف، ولكن يجب أن تراعي الاحترام أيضاً في الخلاف بينكما، وأن تلتزمي باللطف حتى تحافظي على قوة وسلامة علاقتكما أثناء النقاش.4- الالتزام بقواعد الإنفاقأكثر ما يثير المشاكل بين الأزواج هي الأمور المالية، والحل هو الاتفاق حول ميزانية الأسرة، وخطة الإنفاق، ثم الالتزام بخطة الإنفاق. وهذا نوع من الاحترام بين الزوجين أيضاً، احترام القواعد المتفق عليها.5- الالتزام بقواعد المنزليجب أن تضعا قواعد ثابتة للمنزل يُراعى فيها مفضلات وحدود كل منكما، ثم الالتزام بهذه القواعد حتى لا يضايق أحدكما الآخر.قواعد المنزل تشمل كل شيء حتى الأمور التي تبدو بسيطة للغاية، مثل غسيل ملعقة استُخدمت إذا كان حوض المطبخ نظيفاً، فهذه القواعد والالتزام بها يقطع شوطاً كبيراً في طريق التفاهم بينكما، ويساعدكما على خلق علاقة مريحة خالية من المشاكل.