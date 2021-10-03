بعيدا عن السياسة والاخبار... ليال الاختيار "تجبل" التبولة! (صورة)

قررت الإعلامية اللبنانية في قناة "الحرة" ليال الإختيار إمضاء يوم الأحد في الطبيعة برفقة العائلة. ونشر أحد الموجودين عبر خاصية الستوري على إنستغرام صورة للإختيار وهي "تجبل" التبولة، معلقاً: "لأ وبتجبل تبولة". لتعيد الإختيار نشر الصورة عبر صفحتها.