المرأة

بعيدا عن السياسة والاخبار... ليال الاختيار "تجبل" التبولة! (صورة)

Lebanon 24
03-10-2021 | 07:55
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قررت الإعلامية اللبنانية في قناة "الحرة" ليال الإختيار إمضاء يوم الأحد في الطبيعة برفقة العائلة. ونشر أحد الموجودين عبر خاصية الستوري على إنستغرام صورة للإختيار وهي "تجبل" التبولة، معلقاً: "لأ وبتجبل تبولة". لتعيد الإختيار نشر الصورة عبر صفحتها. 
 
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ليال الاختيار

انستغرام

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