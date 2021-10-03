أمور تثير جنون المرأة في الرجل وفق برجها.. هل أنتِ كذلك؟





فما هي أكثر الأمور التي تثير جنون المرأة في الرجل وفق برجها؟



المرأة الحمل

لا تحب المرأة الحمل الرجل الأناني الذي يشغل تفكيره بنفسه،، ولا يمكنه مبادلتها ما تقدمه له من إهتمام وحب، حيث أنّه يأخذ دون أن يعطي، ومن أكثر ما يُثير جنونها الرجل البخيل، ذلك أنَّ البخل صفة تجعل صاحبها لا يفكّر إلا بالمال، وعدا عن أنّه بخيل بالأموال فهو بخيل بعواطفه، لذلك لا تحب هذه الصفة، وتكره الرجل الخمول، والمتقاعس عن عمله.



المرأة الثور

يُثير جنون المرأة الثور تدخّل الرجل في كلّ صغيرة وكبيرة تخص حياتها، أو إتخاذه للكثير من القرارات الخاصة بها، حيث أنّها تحب الخصوصية، والإستقلالية، وحرية الاختيار، كذلك الرجل الذي لا يصدق معها، أو يعدها بوعود لا يمكنه الوفاء بها، ولا تحب الرجل الذي لا يتمتّع بالإستقلالية، والذي لا يعتمد على نفسه.





المرأة الجوزاء

لا تتحمل المرأة الجوزاء الرجل الذي تكون ثقته بنفسه عالية جداً لتصل إلى درجة الغرور، فهي لا تحب الإهتمام المفرط والزائدٍ عن الحد الطبيعي بالصّيت والمظهر، والذي يسعى جاهداً إلى لفت أنظار الآخرين إليه ليكون مُحاطاً بإعجابهم، و يُثير جنونها أيضًا الرجل الذي يمتلك هوس شديد بالرياضة، أو الهوس بالألعاب الإلكترونية. تختلف النّساء في الأشياء التي يجدنها محبّبة أو غير محبّبة لديهنَّ، وكذلك تختلف العادات والتصرفات من رجل إلى آخر، والإختلاف بين الرجال ليس فقط في الشكل الخارجي بل يتعداه للصفات الشخصية الداخلية.فما هي أكثر الأمور التي تثير جنون المرأة في الرجل وفق برجها؟لا تحب المرأة الحمل الرجل الأناني الذي يشغل تفكيره بنفسه،، ولا يمكنه مبادلتها ما تقدمه له من إهتمام وحب، حيث أنّه يأخذ دون أن يعطي، ومن أكثر ما يُثير جنونها الرجل البخيل، ذلك أنَّ البخل صفة تجعل صاحبها لا يفكّر إلا بالمال، وعدا عن أنّه بخيل بالأموال فهو بخيل بعواطفه، لذلك لا تحب هذه الصفة، وتكره الرجل الخمول، والمتقاعس عن عمله.يُثير جنون المرأة الثور تدخّل الرجل في كلّ صغيرة وكبيرة تخص حياتها، أو إتخاذه للكثير من القرارات الخاصة بها، حيث أنّها تحب الخصوصية، والإستقلالية، وحرية الاختيار، كذلك الرجل الذي لا يصدق معها، أو يعدها بوعود لا يمكنه الوفاء بها، ولا تحب الرجل الذي لا يتمتّع بالإستقلالية، والذي لا يعتمد على نفسه.لا تتحمل المرأة الجوزاء الرجل الذي تكون ثقته بنفسه عالية جداً لتصل إلى درجة الغرور، فهي لا تحب الإهتمام المفرط والزائدٍ عن الحد الطبيعي بالصّيت والمظهر، والذي يسعى جاهداً إلى لفت أنظار الآخرين إليه ليكون مُحاطاً بإعجابهم، و يُثير جنونها أيضًا الرجل الذي يمتلك هوس شديد بالرياضة، أو الهوس بالألعاب الإلكترونية.

المرأة الأسد

تكره المرأة الأسد الرجل الذي يرفض سؤال النّاس في الشارع عن الإتجاه الصحيح للعنوان الذي يرغب بالذهاب إليه عندما يتوه في الطريق، وكثرة التذمر والشكوى خاصة عندما تتعلّق الشكوى بالكثير من جوانب الحياة الخاصة به، وعدم التعبير عن الحب بطريقة رومانسية من أكثر ما يُثير جنونها.



المرأة السرطان

لا تتقبل المرأة السرطان الرجل الذي يُهمل مظهره الخارجي، وعدم الحلاقة بإنتظام، ويُثير جنونها أيضًا السؤال عن أماكن الأشياء دون القيام بالبحث عنها بنفسه، والحاجة إلى الثناء والمديح عند قيامه بعمل بسيط من أعمال المنزل.



المرأة العذراء

يثير جنون المرأة العذراء الرجل الذي يتعلّق بها بشكلٍ مبالغ فيه، بحيث يتصل بها عدّة مرات كلما فارقته، أو يرسل لها الكثير من الرسائل النّصية، فذلك يجعلها تعتقد أنّها لا تمتلك حياة خاصة، ولا تتحمل الرجل الذي يعمل على إحداث بعض الفوضى في المنزل.



المرأة الميزان

لا تحب المرأة العذراء ابداً الشخص الممل، وغالباً ما تفضل الرجل كثير الكلام. وتُصاب بالجنون منه اذا تجاهلها ولم يشاركها الاحاديث وهذا ما قد يؤدي الى خلافات كثيرة.

المرأة العقرب

من أكثر ما يثير جنون المرأة العقرب المقارنة بينها وبين امرأة أخرى، ولومها دائماً في حال لم تجري الأمور على النحو المرغوب به، وحس الفكاهة الذي يتضمن بعض التعليقات السلبية، والتظاهر بالإستماع إليها، ولكنه في الحقيقة ليس منتبهًا إلى ما تقوله.



المرأة القوس

لا تتحمل المرأة القوس الرجل الذي يرغب بالبقاء في المنزل دون القيام بأي شيء في أيام الإجازة، أو العطلة الأسبوعية، وأكثر ما يُثير جنونها هو الإستحواذ على جهاز التحكم بالتلفاز.



المرأة الجدي

يُزعجها ويثير جنونها المبالغة عند إصابة الرجل بزكام بسيط، بحيث يتذمر ويئن من الألم، ويبدو متعبًا من شدّة المرض، ويرفض الذهاب إلى الطبيب للفحص الطبي الدوري، وتكون حجته أنّ أشغاله تمنعه من ذلك.





المرأة الدلو

أكثر ما يثير جنونها نسيان التواريخ الرومانسية والهامة، مثل ذكرى يوم زواجهما، أو عيد ميلادها، والسهر مع أصدقائه كثيرًا بشكلٍ يومي، كما أنها لا تحب الغيرة التي تتجاوز حد الغيرة الطّبيعي والمقبول في الحب، إذ تجعلها تشعر بأنّ الرجل لا يثق بها.



المرأة الحوت

تشعر المرأة الحوت بالخوف من نوبات الغضب الشديدة جدًا والمُتكررة، فالعصبية الشديدة لا تُشعرها بمحبة الرجل لها، كما لا تجعلها تشعر بالأمان معه، ويُثير جنونها الإتصال بها بهدف معرفة ما الذي تفعله، ومن الأشخاص الذين تقابلهم، وليس للإطمئنان عليها.



