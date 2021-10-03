المرأة

إليسا تطلق حملة خاصة للتوعية ضدّ سرطان الثدي

Lebanon 24
03-10-2021 | 23:00
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أعلنت النجمة إليسا، عن إطلاق حملة خاصة للتوعية ضدّ سرطان الثدي، بهدف مساعدة كل سيدة لا تسمح ظروفها الاقتصادية بإجراء الفحوصات.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على موقع تويتر، قائلة: "مثل كم سنة بشهر تشرين الأول، نخصص حملات التوعية لكل المصابين بسرطان الثدي، وللتوعية إللي بتسمح تخلص كتير من النساء من خلال الوقاية المبكرة، ولأنه الظروف الاقتصادية عم تكون صعبة وتحرم كتير نساء من إجراء الفحص، رح أعلن قريبا عن مبادرة في ذلك الإطار لمساعدة كل سيدة تضل بصحتها تابعوني".

وكانت النجمة اللبنانية أحدثت ضجة كبيرة بعد اعلان إصابتها بسرطان الثدي وهو ما يجعلها من أولى الفنانات اللواتي يقدمن الدعم للمصابات.

من جهة ثانية، تستعد إليسا لإحياء أول حفل غنائي لها في بغداد في 22 تشرين الأول المقبل على مسرح سندباد لاند، وقد عبرت عن سعادتها الكبيرة غنائيا في بغداد.
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