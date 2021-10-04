المرأة

بعدما خطفت الأنظار بفستانها الأسود.. تعرفي إلى سعر إطلالة منى زكي الأخيرة (فيديو)

Lebanon 24
04-10-2021 | 05:00
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خطفت الفنانة المصرية منى زكي الأنظار على السجادة الحمراء خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض "إكسبو دبي 2020"، بإطلالة تضج أنوثة وأناقة وفخمة تماسب الحدث الاستثنائي.

 

واختارت منى فستاناً أسود اللون من قماش فخم، وجاء متوسط الطول وبأكمام طويلة ويبلغ سعره نحو 3400 دولار أميركي.

A post shared by Mona Zaki (@monazakiofficial)


 
 

وأكملت اطلالتها الانيقة حقيبة يد ناعمة من ماركة Dior يصل سعرها الى أكثر من 2200 دولار.

 

وتركت منى شعرها منسدلاً على كتفيها وطبقت ماكياجا بسيطا بألوان هادئة تبرز ملامحها الجميلة والناعمة.

 

وشاركت الممثلة المصرية بمقطع فيديو مع متابعيها واستعرضت اطلالتها الفخمة والانيقة، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، وانهالت عليها تعليقات الاشادة بأناقتها وقدرتها على الحفاظ على شكلها الطبيعي الجميل من دون عمليات التجميل.

 

المصدر: لها
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