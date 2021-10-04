المرأة

بعيدا عن استديو الأخبار.. مذيعة الـ MTV ترقص وتستمتع بعيدها بـ "هوت شورت" شاهدوا الصور

Lebanon 24
04-10-2021 | 03:00
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نشرت مذيعة الأخبار في الـ mtv نبيلة عواد صورا عبر خاصية الستوري على تطبيق انستغرام.

 

وظهرت نبيلة في احدى المناسبات الاجتماعية، ولفتت الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت الشورت الجلد الأسود مع توب من اللون نفسه، وكانت سعيدة وترقص.

 
 
 

من ناحية أخرى ، احتفلت ناتالي زرقا زوجة الإعلامي هشام حداد بعيد نبيلة منذ أيام ونشرت صورا للمناسبة عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت نبيلة في الصور بقميص من الساتان مع "هوت" شورت تحتها.

 
 
 

يُذكر ان نبيلة إلى جانب تقديم الأخبار تقدم برنامج "صارو مية" على القناة نفسها والذي بدأ عرضه مؤخرا بحلقات جديدة.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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