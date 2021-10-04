فنانة لبنانية تستمتع بوقتها بالمايوه على متن يخت في دبي.. شاهدوا صورها

نشرت الفنانة شيراز صورة جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت شيراز على متن أحد اليخوت في دبي وهي ترتدي مايوه باللون البنفسجي وتستمتع بوقتها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها شيراز صورا بالمايوه عبر حساباتها على مواقع التواصل.

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A post shared by Shiraz 🤍 (@shirazlb)





يُذكر ان شيراز اسمها الحقيقي باميلا سعادة عُرفت من خلال أغنية "كيف بدك عني تغيب" وهي مُستقرة حاليا في دبي.