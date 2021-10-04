المرأة

فنانة لبنانية تستمتع بوقتها بالمايوه على متن يخت في دبي.. شاهدوا صورها

Lebanon 24
04-10-2021 | 04:00
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نشرت الفنانة شيراز صورة جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 

وظهرت شيراز على متن أحد اليخوت في دبي وهي ترتدي مايوه باللون البنفسجي وتستمتع بوقتها.  

 

A post shared by Shiraz 🤍 (@shirazlb)


 

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها شيراز صورا بالمايوه عبر حساباتها على مواقع التواصل.

A post shared by Shiraz 🤍 (@shirazlb)

 

 
 

يُذكر ان شيراز اسمها الحقيقي باميلا سعادة عُرفت من خلال أغنية "كيف بدك عني تغيب" وهي مُستقرة حاليا في دبي.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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