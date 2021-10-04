المرأة

سهير رمزي تظهر من دون حجاب.. شاهدوا كيف بدت (صورة)

Lebanon 24
04-10-2021 | 08:00
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تحلّ الفنانة المصرية المعتزلة سهير رمزي ضيفةً على برنامج "السيرة" الذي تقدّمه المذيعة وفاء الكيلاني على شاشة قناة dmc يومَي الخميس والجمعة المقبلين، وتظهر في البرنامج من دون حجاب، حيث عادت إلى التألق بـ"الشعر الأشقر"، أي اللوك الذي كانت تعتمده قبل ارتدائها الحجاب.

 

وتكشف رمزي كواليس كثيرة عن مشوارها الفني، بخلاف الحديث عن حياتها الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقتها القوية بوالدتها الفنانة درية أحمد، وكيف أنها تعلّقت بها على مدار حياتها، فضلاً عن تعرّفها الى والدها الحقيقي وهي في سنّ 13 عاماً، ثم زيجاتها المتكررة وأسباب رفضها للإنجاب.

 
 

كما تكشف تفاصيل تعاملها مع أصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه، لا سيما قبل خلع الحجاب وبعده، بالإضافة إلى المواقف الصعبة والمختلفة التي مرت بها خلال مسيرتها الفنية.

 

ومنذ نحو عامين، قررت سهير رمزي التخلّي عن الحجاب بعد 25 عاماً على ارتدائه واعتزال الفن، واصفة إياه وقتها بأنه "مرحلة وانتهت...".

 

وبدأت رمزي العمل في مجال الفن في ستينيات القرن الماضي، وشاركت في عدد كبير من الأفلام، وصُنفت في السبعينيات بأنها أحد أشهر نجمات الإغراء على شاشة السينما.

 

قدّمت رمزي ما يزيد على مئة عمل فني، تعاونت خلالها مع عدد كبير من النجوم، أبرزهم: عادل إمام، محمود عبدالعزيز، نور الشريف، سمير صبري، سمير غانم، وحسن يوسف.

 

اعتزلت رمزي التمثيل في بداية التسعينيات، وعادت مرة أخرى الى التمثيل بالحجاب عام 2006 من خلال مسلسل "حبيب الروح"، لتتوقف مجدداً وتعود الى الفن مرة أخرى عام 2017 من خلال المشاركة في مسلسل "قصر العشاق".

المصدر: لها
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