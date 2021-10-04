الشعر الرمادي يؤثر على عمر النساء.. كيف ذلك؟

وجدت دراسة استقصائية حديثة أن الشعر الرمادي يجعل المرأة تبدو أكبر بنحو 6 سنوات مما هي عليه في الواقع.

وقالت الدراسة إن الشعر الرمادي يزيد عمر النساء بمعدل أكبر من الرجال، حيث يبدو الرجل أكبر مما هو عليه في الواقع بنحو 3 سنوات عند ظهور الشيب الرمادي في رأسه.

وعُرض على المشاركين صور 10 نساء و10 رجال بشعر رمادي، ونسخ معدلة رقميًا بدون شيب، وتم تقييم النساء على أنهن يبدون أكبر بست سنوات في المتوسط بشعر رمادي، بينما يعتقد أن الرجال يبدون أكبر بثلاث سنوات فقط.

كذلك، وجد الاستطلاع الذي أجرته عيادة كراون في مانشستر، أن 8 نساء من كل 10 نساء تخلصن على الفور من أول شعر رمادي لهن وفي غضون عام من ظهور الشيب، لكن 31 في المائة فقط من الرجال يزيلون شعرهم الرمادي، وفقًا لاستطلاع شمل ألف شخص. وفي الوقت نفسه، تقوم ثلاثة أرباع النساء بصبغ شعرهن لإخفاء الشعر الرمادي، بينما يفعل أقل من خُمس الرجال الشيء نفسه.

ووجدت الدراسة أيضًا أن 72 في المائة من النساء يخشين ظهور الشيب، و62 في المائة قلن إن الشعر الرمادي هو أسرع عوامل الشيخوخة. لكن عددًا أقل بكثير من الرجال يخشون التحول إلى اللون الرمادي، حيث يخاف 36 في المائة فقط من ظهور الشيب، وقال 71 في المائة إن فقدان شعرهم سيكون عاملاً أكثر أهمية في عملية الشيخوخة من تحول الشعر إلى اللون الرمادي.

ولا يوجد سبب وراثي يجعل الرجال يبدأون في التحول إلى اللون الرمادي قبل النساء، ويُعتقد أنهم يسجلون ظهور الشيب في وقت أبكر من النساء لمجرد أن عددًا أكبر بكثير من النساء يصبغن شعرهن بانتظام، وبالتالي قد تكون النساء أبطأ في اكتشاف الشعر الرمادي من الرجال بسبب الصبغة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.