ملكة جمال لبنان السابقة بـ"سيلفي" رومانسية مع حبيبها الجديد في عيادة أحد الاطباء (صورة)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق، صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" من عيادة أحد الاطباء، حيث ظهرت بإطلالة صيفية وبطن مكشوف. وقد أخذت رزق "سيلفي" رومانسية برفقة حبيبها الجديد.