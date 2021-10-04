المرأة

ملكة جمال لبنان السابقة بـ"سيلفي" رومانسية مع حبيبها الجديد في عيادة أحد الاطباء (صورة)

Lebanon 24
04-10-2021 | 07:38
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق، صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" من عيادة أحد الاطباء، حيث ظهرت بإطلالة صيفية وبطن مكشوف. وقد أخذت رزق "سيلفي" رومانسية برفقة حبيبها الجديد.
 
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ساندرا رزق

ملكة جمال

سيلفي

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