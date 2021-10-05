ابنة أصالة تخسر الكثير من وزنها.. شاهدوا الصور

تعيش شام الذهبي ابنة النجمة أصالة نصري أجمل أيام حياتها بعد ان فاجأها حبيبها بخاتم الخطوبة، ومن الواضح ان شام تغيرت كثيراً قبل وبعد خاصة لناحية رشاقتها بعد تخسيس وزنها الزائد.

منذ مراهقتها كانت شام تعاني من زيادة في وزنها وكانت تبدو ممتلئة من خلال صورها التي تظهر فيها مع والدتها.

الا انها قامت بنظام غذائي صارم وممارسة للرياضة لتستعيد رشاقتها، ونجحت بذلك وظهرت بجسم رشيق.

واليوم أصبحت شام فاشينيستا في إطلالاتها التي تشارك فيها متابعيها على انستقرام، وتبدو في غاية الرشاقة.

وبدت رشاقتها واضحة مؤخراً في صورها مع خطيبها بعد ان تقدم لها بالخطوبة مفاجئاً اياها، بدت معه بكامل جمالها ورشاقتها.