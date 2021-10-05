كم بلغت كلفة إطلالات ميغان ماركل في زيارة نيويورك؟







اعتمدت الدوقة إطلالات وصفت بأنها تقدمية حملت توقيع أشهر المصممين، تم اختيارها بدقة لتوصل ميغان من خلالها أنها امرأة في مهمة يحسب لها ألف حساب.

وقد قررنا أن نستعيد معك أبرز إطلالات الدوقة حسب ظهورها.





الإطلالة الأولى خلال رحلتها برفقة الأمير هاري إلى نيويورك والتي استمرت 3 أيام غيرت دوقة ساسكس ميغان ماركل إطلالتها أكثر من مرة وقد اختارت مجموعة ملابس مميزة التصميم والكثير من الأكسسوارات.اعتمدت الدوقة إطلالات وصفت بأنها تقدمية حملت توقيع أشهر المصممين، تم اختيارها بدقة لتوصل ميغان من خلالها أنها امرأة في مهمة يحسب لها ألف حساب.وقد قررنا أن نستعيد معك أبرز إطلالات الدوقة حسب ظهورها.الإطلالة الأولى

أول إطلالة كانت لزيارة النصب التذكاري المقام لضحايا سبتمبر واختارت اللون الأسود لتضفي على الزيارة طابع الاحترام والتقدير للضحايا. حيث ارتدت معطف من الصوف من إمبوريو أرماني Emporia Armani قيمته 1368 جنيه استرليني وحذاء من أكوازرا Aqauzzura قيمته حوالي 450 جنيه استرليني





الإطلالة الثانية

بعد انتهاء زيارتها والأمير هاري إلى النصب التذكاري غيرت ميغان ملابسها في اليوم نفسه لزيارة مقر الأمم المتحدة لتعكس صلابة وقوة شخصية. فاختارت إطلالة سيدات الأعمال مع معطف Lilia بلون الكاميل من ماكس مارا Max Mara قيمته 3199 جنيه استرليني وأخفت وجهها بنظارات ضخمة الحجم من فالنتينو Valentino قيمتها 135 جنيه استرليني وأكملت إطلالتها بحقيبة Iside بلون البيج من فاليكسترا Valextra قيمتها 2499 جنيه استرليني مع حذاء من الجلد المقلوب من مانولو بلانيك Manolo Blahnhik





الإطلالة الثالثة الإطلالة الثالثة



ولإكمال الطلة ارتدت مسوار لوف Love من كارتييه Cartier قيمته 5042 جنيه إسترليني وحزام من Loro Piana 566 جنيه استرليني







الإطلالة الرابعة لزيارة مدرسة للأطفال المحرومين في هارلم اختارت معطف ضخم أحمر اللون من Loro Piana 3850 جنيه استرليني مع حذاء أحمر من مانولو بلانيك Manolo Blahnik 425 جنيه استرلينيولإكمال الطلة ارتدت مسوار لوف Love من كارتييه Cartier قيمته 5042 جنيه إسترليني وحزام من Loro Piana 566 جنيه استرلينيالإطلالة الرابعة

كانت لزيارة ثانية لمقر الأمم المتحدة واختارت فيها اللون البيج حيث أعادت ارتداء معطف Lilia من ماكس مارا ومعه سوار لوف كارتييه وأضافت ساعة كارتييه 8768 جنيه استرليني وحذاء من مانولو بلانيك Manolo Blahnik قيمته 490 جنيه استرلين.