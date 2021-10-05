اليكم السبب الذي يدفع كل برج إلى الخيانة.. ماذا عنكم؟

نشر موقع "اليوم السابع" تقريراً حول الاسباب التي تدفع كل برج الى الخيانة. فما رأيكم؟.

اما مواليد برج الجوزاء وبسبب الطبيعة الهوائية ، فإن كثير من الناس يعتقدون أنهم يملون بسرعة ولا ينبغي الثقة في مشاعرهم بسهولة! هذا الحديث غير صحيح والاصح أنهم قد يظهرون بطبيعة مختلفة في نفس اليوم ويظهرون وكأنهم مزاجيون لا تعرف ما يسعدهم او يغضبهم. ومن هذه النقطة تظهر صفتي الاخلاص والخيانة في تصرفات مواليد برج الجوزاء.فالملل والروتين قد تدفع شخص من مواليد برج الجوزاء للميل لحبيبة اخرى مثلاً، لذلك من المهم ان تعرف يا من ترتبط بمواليد الجوزاء ان اخلاصهم سببه هو التفاهم والانطلاق وحب التغيير في الحياة عموماً.أما مواليد برج السرطان فهم مائيون بطبيعتهم. وهم مخلصون جداً طالما احبوا ويضحون تضحيات كبيرة بحق في سبيل من يحبون. نقطة الضعف هنا هي خيانة الطرف الاخر مثلا، تصرف مواليد برج السرطان المضاد والذي يظهر في صورة رد الفعل يكون غالبا غير متوقع وقد يصل لحد القيام بنفس الفعل وهو الخيانة. نادرا ما يبادر مواليد برج السرطان بفعل الخيانة ولكن غالبا تظهر في صورة رد فعل وهذا امر خطير ايضا.مواليد برج الاسد اصحاب الطبيعة النارية يشبهون في طبيعة تصرفهم مواليد برج الحمل الذين يشتركون معهم في طبيعة واحدة ولكن يختلفون في انهم اقل حدة واكثر قدرة على السيطرة على تهورهم واندفاعهم. لذلك قد يعتقد البعض انهم اقل اخلاصا وحماسا وهذا غير صحيح , والميزة في ذلك ان اعتدادهم بأنفسهم وانضباطهم يقلل كثيرا من وقوعهم ايضا في شراك الخيانة.اما مواليد برج العذراء اصحاب الطبيعة الترابية فيختلفون عن مواليد باقي الابراج الترابية بسبب تأثرهم بكوكب عطارد المثير لحركة العقل والافكار. هم اناس دقيقون جدا وملتزمون بشدة والتركيز جزء من شخصيتهم. لكن طبيعتهم المادية والترابية تظل جزء من تشكيلتهم. لذلك نادرا ما يكون تصرفهم تلقائي وفي الاغلب يصدر تصرفهم عن قصد وعمد. وهذا يصب حينا في صالحهم وحينا ضدهم.مواليد برج الميزان اصحاب الطبيعة الهوائية تتوازن طبيعتهم بتأثير كوكب الجمال والذوق الزهرة. وفي هذه النقطة بالذات مبعث الاخلاص والخيانة. مواليد برج الميزان محبون للجمال ومقدرون لكل شئ جميل ولذلك قد يفهمهم البعض خطأ وتدور اشياء ما كان لها ان تحدث. مواليد برج الميزان مجاملون ولا يحبون احراج احد وهذا قد يوقع بعضهم في حرج بالغ ويضعهم في دائرة الشكوك والظنون من جانب احبائهم. هم مخلصون لمن يحبون ولكن من المهم ان يقدرهم ويستوعبهم احبائهم قدر الامكان حتي لا تحدث مشاكل.اما مواليد برج العقرب فهم مائيون في طبيعتهم ولكن يختلفون كثيرا عن باقي مواليد الابراج المائية مثل السرطان والحوت. نقطة الاختلاف انهم لا يثقون في احد بسهولة ولا يصدقون بسهولة ودائما تجدهم يتشككون في اغلب الاشياء.مدى اخلاصهم وثقتهم في شئ يحددها مدي تصديقهم له، وخيانتهم تأتي في حالات متعددة ولكن لا يكون رد الفعل غالباً سبباً لها. هم لا يبحثون عن الراحة فحياتهم تشبه الحرب والمواجهة دائماً وهذا مختلف تماماً مع طبيعة البرج نفسه، ولكن هذا يأتي من تأثير كوكب الحرب “المريخ” عليهم.اما مواليد برج القوس وهم ينتمون للطبيعة النارية فيتميزون بأنهم منطلقون ويعيشون بفطرتهم فعلاً على احسن ما يكون. اخلاصهم شديد لمن يحبون ونادراً ما يقترفون ذنبا ضدهم حتى بفعل بسيط. تهورهم الناتج في الاغلب عن سذاجة او فعل اهوج هو مصدر الخطأ دائماً. مواليد برج القوس طيبون ولا ينوون الخطأ فيخططون له ولكن في اغلب الاحوال يأتي الخطأ في لحظة من لحظات الضعف ويكون مليئ بالثغرات التي تكشفه. يندمون جدا ولا يتسامحون مع انفسهم حتي لو غفر لهم من يحبون.أما مواليد برج الجدي فهم ترابيون بطبيعتهم، انعزاليون جدا ومتحفظون بشدة ، طبيعة مواليد برج الجدي فيها الاخلاص والارتباط الشديد بمن يحب ويقدم له كل ما يرغب على شرط ان يكون الشريك مطواعاً بين يديه ، فهم يودون لو انهم يمتلكون من يحبون ويسيطرون عليه تماماً حتى لا يشاركهم في الاهتمام به احد اخر. هذه النقطة قد تكون سبب البلاء ايضاً فلا يوجد شخص يستطيع تحمل امتلاك غيره الا في حدود طاقة معينة وبعدها ينفجر ويضجر من الوضع، ليس ها فقط بل ان حب برج الجدي بأن يرى شريكه بأجمل وأبهى صورة دائماً ، قد توقعه بمطبات الخياتة! ، صحيح أن ميول مواليد برج الجدي للخيانة اقل نسبياً من مواليد برج العذراء والثور ولكن حبه للكمال في شريكه قد تدفعه الى الخيانة.اما مواليد برج الدلو اصحاب الطبيعة الهوائية فهم يشبهون في طبيعة تصرفهم مواليد برج الحمل الناريين في حدود الفعل وتهورهم فيه , ويشبهون مواليد برج الجوزاء في دوافعهم لفعله وهو الملل بسرعة من الاشياء والروتين والعادة.مواليد برج الدلو مزاجيون ولا يستقرون بسهولة على حال، انتمائهم دائماً لمزاجهم الشخصي وما يحبوه، وتتغير ميولهم وتفضيلاتهم كثيراً ، فطرتهم طيبة وهي المتحكمة غالباً في سلوكهم.اما مواليد برج الحوت اصحاب الطبيعة المائية فيختلفون عن مواليد باقي الابراج المائية في ان رد فعلهم اقل حدة ربما بسبب ميولهم الانعزالية وعدم امتلاكهم للجرأة المطلوبة لاظهار حجم الغضب من الفعل مثلا.في المقابل هم يبدون اكثر ارتباطاً وقرباً بمن يحبون ولكن هذا هو الظاهر والحقيقة ان الارتباط والقرب الاكبر هو من نفوسهم وليس الاخرين. لذلك تجد ان مواليد برج الحوت يجدون راحتهم اكثر بالانعزال عن غيرهم لفترة من الزمن، نقطة ضعفهم هي ميولهم الاكتئابية التي قد تدفعهم احيانا لأفعال تخرج عن دائرة السيطرة.