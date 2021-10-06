بعد زواجها فنانة لبنانية تُثير الجدل مُجدداً.. ظهرت بحمالة صدر والجمهور يسأل: وين العريس؟ (صور)

نشرت الفنانة رولا سعد صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام أثارت فيها الجدل مجددا.
فقد ظهرت رولا بشورت زيتي قصير من الجلد مع حمالة صدر ملونة وضعت فوقها قميصا أبيض اللون.
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A post shared by Rola Saad | رولا سعد (@rolasaadsinger)
A post shared by Rola Saad | رولا سعد (@rolasaadsinger)
إطلالة رولا اعتبرها البعض جريئة جدا و"فاضحة"، وعلق احد متابعيها بالقول: وين العريس؟
وليست المرة الأولى التي تظهر فيها رولا بملابس جريئة وتتعرض للانتقاد.
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يذكر أن رولا كانت قد احتفلت في شهر تموز الماضي بزواجها من المهندس يحيى الخضر في بيروت، وكان خبر الزواج مفاجئ للجمهور لأنها لم تسبق وأن أعلنت أنها تعيش قصة حب، إلا أنها أكدت لاحقاً بشكل سريع أن الخطوبة تمت في احتفالات عيد الميلاد والعام الجديد بحضور العائلتين وبطريقة بسيطة.