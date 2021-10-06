حسنات النساء من مواليد هذه الأبراج أكثر من سلبياتهن.. هل أنتِ من بينهن؟

تطغى حسنات النساء من مواليد 4 ابراج على سلبياتهن. ولهذا يلفتن انظار الكثير من الاشخاص الذين يعملون او يعيشون في محيطهن. كما ان الكثيرين يعربون عن حبهم لهن وتقديرهم لشخصياتهن. وهكذا من الممكن ان يحصلن على المساعدة والدعم والتعاطف كلما احتجن الى ذلك. كذلك قد تتاح لهن العديد من الفرص الجيدة والمميزة في مختلف جوانب حياتهن. اذاً من المهم معرفة من هن نساء الابراج اللواتي تتفوق حسناتهن على سلبياتهن.

السرطان

تتسم مولودة برج السرطان بالقدرة على التعبير الهادئ جداً عن المشاعر. فهي لا تتذمر ولا تصرخ ولا تغضب، بل انها كثيراً ما تتصرف بطريقة عقلانية في مواجهة المواقف الصعبة. وهذا ما يجعلها تتسم بالغموض الجذاب الذي يدفع الاشخاص الى اظهار اعجابهم بها. ولهذا يرى هؤلاء سلبيات شخصيتها وهي قليلة. ومنها انها تتسرع احياناً في اخذ بعض القرارات ومن الممكن ان ترتكب بعض الاخطاء لكن ليس في حق الآخرين.

الميزان

يحب الكثيرون مولودة برج الميزان. والسبب انها طيبة القلب ووديعة وودودة. كما انها متواضعة وسرعان ما تظهر تعاطفها مع من يحتاج الى ذلك. وهي ذكية ومميزة بل مختلفة بشخصيتها. فهي لا تشبه الكثيرات وهو ما يمكن ان يدفع بعضهن الى الشعور بالغيرة منها. ولهذا من الممكن ان تعيش الوحدة او العزلة في بعض الاحيان. ومن صفاتها ايضاً الكرم الشديد الذي يتحول احياناً الى جانب سلبي في حياتها عندما تبالغ في اظهاره.

العقرب

تبدو مولودة العقرب قاسية بمظهرها. الا انها في الحقيقة عاطفية وصاحبة قلب هش. فهي سرعان ما تضعف امام المواقف الصعبة رغم انها لا تعبر عن مشاعرها الا نادراً. كما انها تقدم المساعدة الى من يحتاج الى هذا من الاشخاص المقربين منها. ومن ابرز صفاتها التفاني والتضحية وامتلاك القدرة على بذل كل ما لديها من اجل رؤية الابتسامة ترتسم على وجه من تحب. وهي متعاونة الى حد كبير وشريكة حياة مثالية يحب الكثير من الرجال الارتباط بها.

الحوت

تعتبر مولودة الحوت من ابرز البنات من مواليد الابراج اللواتي تطغى حسناتهن على سيئاتهن. والسبب انها دائمة الاستعداد للعطاء. فهي تبذل غالباً الجهود اللازمة من اجل اسعاد الآخرين. كما انها مرنة الى حد كبير ومن النادر ان تظهر غضبها او توترها. وهي تعالج المواقف بحكمة كبيرة وتفضل عدم القيام بأي خطوة غير مدروسة. كذلك يمكن الاعتماد عليها من اجل ايجاد الحلول للمشاكل المستعصية. ومن الممكن الاستفادة من طاقتها واندفاعها الكبيرين لأخذ القرارات الصائبة في الاوقات الصعبة. اذاً من المهم جداً اقامة علاقة صداقة مع البنات من مواليد هذه الابراج الـ4 لأنهن الاكثر قدرة على الوفاء والاخلاص ولأن حسنات كل منهن تتفوق بشكل كبير على سلبياتها وصفاتها السيئة.