المرأة

5 أبراج تفضل عدم الارتباط... هل برجك منها؟

Lebanon 24
07-10-2021 | 02:41
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صحيح أن إيجاد الشخص المناسب والزواج منه حلم للكثير من الأشخاص، لكن هناك آخرون يفضلون عدم خوض هذه التجربة، بالتالي البقاء بحالة العزوبية. فهل تعلمين أن للأبراج دور في هذا الموضوع؟

1-برج الحمل

يعتبر مواليد الحمل أن الزواج كالسجن الكبير الذي يأسر حريتهم، ويسلب منهم الاستقلالية والعيش كما يحلو لهم، لذا يفضلون عدم الارتباط. أما في حال إضطر برج الحمل الزواج، فمن المرجح أن تسير العلاقة العاطفية مع الحبيب بحسب قواعد محددة، لكي يكفل الحمل حريته، والا فلا مشكلة له أن يتخلى عن هذه العلاقة وينفصل عن الحبيب.

2-برج الجوزاء

من المعلوم أن مولود الجوزاء يجد صعوبة في اتخاذ قرارات مصيرية في حياته أو مواجهة مشاكله، لذا نلاحظ أن مولود هذا البرج متردّد في الارتباط الجدي والزواج.

3- برج القوس

 برج القوس هو واحد من قائمة أبراج تفضل عدم الارتباط لأنه يحبّ أن يكون عازباً وغير مرتبط. فالقوس لا يحب الحياة المعقدة والصعبة، ويرى أن الارتباط مسيرة معقدة لا يمكن توقع ما قد يحصل خلالها أو بعدها، لذا يفضل عدم الارتباط، والعيش بهدوء.

4-برج الدلو

يحب برج الدلو تمضية الوقت لوحده بعيداً عن الآخرين وفي عالمه الخاص، لذا يجد في الارتباط الجدّي نوعاً من الأسر الذي يمنعه من الوحدة. فنرى أن مولود الدلو لا يتقبل كثيراً أن يدخل شخص الى حياته ويخرق عالمه هذا الا في حال كان فعلاً متفهّماً للآخر.

5- برج العذراء

 يخاف مولود برج العذراء من الارتباط، وذلك بسبب الألم الذي ممكن أن تتسبب فيه المشاكل الناتجة عن العلاقات العاطفية هذه. لكن بالمقابل في حال شعر بالطمأنينة مع أحد الأشخاص فلن يمانع بالمحاولة.

المصدر: أنوثة
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