كيف يمكن التعامل مع الزوج الضعيف؟





صفات الزوج ضعيف الشخصية من الممكن ان يكون الزوج ضعيف الشخصية. وهي من الصفات التي لا تحبها معظم النساء. فالمرأة تفضل الارتباط برجل قوي، يحسن اخذ القرارت ويفرض حضوره في الامكان التي يذهب اليها والمناسبات التي يحضرها. والسبب انه يؤمن لها الشعور بالامان والاستقرار ويمنع احساسها بالقلق او الخوف نتيجة بعض مشاكل الحياة. ولهذا، ولكي تتمكن المرأة من القيام بالاختيار الصحيح، من المهم ان تعرف صفات الزوج ضعيف الشخصية وكيفية التعامل معه بطريقة ناجحة وعملية ومفيدة.



- كثيراً ما يتحدث عن الخوف ويعلن قلقه من التحديات والمصاعب. فهذا يشير الى انه يشعر بعدم القدرة على مواجهتها وان كان لا يعبر عن هذا بشكل صريح وواضح.

- الاكثار من الكلام. وهذا ليس من طبع الرجل الا ان ضعيف الشخصية يحاول من خلال اطلاق النظريات التغطية على احساس ما بالنقص لديه. وفي المقابل فإنه لا يقوم بأي خطوة عملية تساعده على تحقيق التقدم في اي امر. كما انه لا يكف عن التذمر والتعبير عن الاستياء في حال واجه مشكلة ما، ما يعني انه غير مستعد لايجاد الحلول اللازمة لها.

- عدم القدرة على التواصل بشكل طبيعي مع الآخرين. فالرجل الذي لا يتمتع بشخصية قوية لا يحسن نسج العلاقات ولا اثبات حضوره في المجتمع. وهو يشعر غالباً بالارتباك الذي يترافق مع فقدان الثقة بالنفس الى حد كبير. وهذا ما يمكن ان يعيق قيامه بأي خطوة مهمة في الحياة وعلى مستوى العلاقة مع الزوجة وبناء اسرة وتأمين كل ما يلزم لذلك.

- ومن الممكن ايضاً ان يوجه غالباً الانتقادات الى الآخرين وان يحرص على اعاقة تقدمهم من خلال احباط عزيمتهم كلامياً لكي يكونوا على قدم المساواة معه فلا يشعر بالنقص.

تريد الكثيرات معرفة صفات الزوج ضعيف الشخصية من اجل تجنب الارتباط به او على الاقل معرفة كيفية التعامل معه.- كثيراً ما يتحدث عن الخوف ويعلن قلقه من التحديات والمصاعب. فهذا يشير الى انه يشعر بعدم القدرة على مواجهتها وان كان لا يعبر عن هذا بشكل صريح وواضح.- الاكثار من الكلام. وهذا ليس من طبع الرجل الا ان ضعيف الشخصية يحاول من خلال اطلاق النظريات التغطية على احساس ما بالنقص لديه. وفي المقابل فإنه لا يقوم بأي خطوة عملية تساعده على تحقيق التقدم في اي امر. كما انه لا يكف عن التذمر والتعبير عن الاستياء في حال واجه مشكلة ما، ما يعني انه غير مستعد لايجاد الحلول اللازمة لها.- عدم القدرة على التواصل بشكل طبيعي مع الآخرين. فالرجل الذي لا يتمتع بشخصية قوية لا يحسن نسج العلاقات ولا اثبات حضوره في المجتمع. وهو يشعر غالباً بالارتباك الذي يترافق مع فقدان الثقة بالنفس الى حد كبير. وهذا ما يمكن ان يعيق قيامه بأي خطوة مهمة في الحياة وعلى مستوى العلاقة مع الزوجة وبناء اسرة وتأمين كل ما يلزم لذلك.- ومن الممكن ايضاً ان يوجه غالباً الانتقادات الى الآخرين وان يحرص على اعاقة تقدمهم من خلال احباط عزيمتهم كلامياً لكي يكونوا على قدم المساواة معه فلا يشعر بالنقص.

نصائح للزوجة للتعامل مع الزوج ضعيف الشخصية



اذا كان الزوج ضعيف الشخصية، ليس على الزوجة ان تكتفي بالتذمر والتعبير عن عدم الرضى، بل من الضروري ان تقوم بدورها ببعض الخطوات الاساسية التي يمكن ان تساعدها على التعامل معه بما يضمن استمرار حياتهما الزوجية.

- عليها تشجيعه بشكل دائم على اخذ القرارات وخصوصاً في المواقف الصعبة. ومن المهم ان تحرص على عدم فعل هذا نيابة عنه. ولهذا من المفيد ان تحاوره بروية وهدوء مظهرة عطفها ومحبتها له.

- من الضروري ان تكون مستمعة جيدة له حين يتكلم ويعبر عن ذاته وعن مخاوفه ودواعي قلقه. ومن الخطأ ان تسخر منه ومن ضعفه. كذلك يجب ان تظهر ثقتها به واحساسها بالامان الى جانبه.

- ومن ابرز الخطوات التي يتعين على الزوجة القيام بها من اجل التعامل مع الزوج صاحب الشخصية الضعيفة الا تدع طرفاً ثالثاً يتدخل في حياتهما. فهذا يمكن ان يؤثر بطريقة سلبية على علاقتهما، بل انه قد يعزز شعور شريك الحياة بالمزيد من ضعف. فمن الافضل ان تتعامل مع الامر بنفسها وان تساعده على تخطي هذه المشكلة وان تكون شريكة حياة حقيقية بالفعل والقول. ومن المفيد ان تسأل الاختصاصيين عن ابرز صفات الزوج ضعيف الشخصية وكيفية التعامل معه بنجاح ومن دوت ارتكاب الاخطاء.