ياسمين صبري نسخة عن جورجينا رودريغيز.. هكذا بدت على متن يخت في ايطاليا (صورة)

نشرت الممثلة المصرية ياسمين صبري، عبر حسابها على "إنستغرام" صورة جديدة بدت فيها بإطلالة مشابهة تماما لعارضة الأزياء جورجينا رودريغيز زوجة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

والصورة التقطت لياسمين على متن يخت في ايطاليا، ارتدت خلالها فستانًا طويلًا ضيقًا من اللون البنفسجي.

وقارن جمهور ياسمين صبري على حسابها الشبه الكبير بينها وبين جورجينا رودريغيز، واعتبروا أن هذه أقرب صورة يمكن تشبيهها بزوجة كريستيانو رونالدو.

من جهة ثانية فجرت صبري مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكدت أنها بدأت تصدق أنها ليست موهوبة كما يُقال عنها، مشيرة إلى أن هذا الأمر أصبح لا شعورياً لديها، ولم تسعَ لتغييره لأنها تعتقد أن الجمهور يتابعها في كل الأحوال".



وأضافت، في تصريحات صحافية، أنها دائماً ما تبحث عن النص الجيد لأنها تمتلك موهبة لا يمكن الاستهانة بها، مشيرة إلى أنها فنانة موهوبة، ولكن الذي يعيقها هو أنها لم تجد النص الجيد، وهذا الأمر هو الذي منعها عن التمثيل في العام الماضي.



وعن سبب كتابة ياسمين صبري النص لنفسها، قالت: "هناك مشكلة حقيقية في إيجاد نصوص فنية جيدة، وهذا ما دفعني لاستخدام مخيلتي في كتابة قصة من حياتنا الواقعية غنية بالأحداث الحقيقية التي يمكن أن نتعرض لها جميعا؛ فالنص من العوامل الأساسية لنجاح أي فيلم أو مسلسل، لذلك اتخذت قراري بعدم المشاركة في أي عمل فني لا يعتمد على قصة مميزة، وأعمل على تأليف وكتابة النص مع مجموعة من الكتّاب منذ مايو، ويمكنني القول أنني مؤلفة القصة".