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المرأة
مكونات طبيعية للبشرة لها مفعول البوتوكس
Lebanon 24
07-10-2021
|
14:00
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تحرص اغلب السيدات على حماية بشرتهن من الارهاق والتجاعيد بالكريمات والترطيب والعناية والتنظيف، ولكن تنسى العديد منهم قدرة بعض المكونات الطبيعية على شدّ البشرة ومنحها الرونق والأشراق لتبدو صحية وخالية من الشوائب.
ومن بين تلك الوصفات، هناك نبتة الألوفيرا التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات المفيدة للبشرة، فهي تعمل على إنتاج الكولاجين وألياف الإيلاستين في الجسم، والتي تقوم بدورها في جعل الجلد أقل تجعدا وأكثر مرونة ورطوبة.
وكذلك يساعد الزنك الموجود في الألوفيرا على شدّ المسام ويمنح البشرة الفيتامين ج، والفيتامين هـ، التي تلعب دور حقن البوتوكس من خلال التقليل من التجاعيد والخطوط الرفيعة المزعجة.
وإذا كانت البشرة لا تعاني من الحساسية يمكن تطبيق جل الألوفيرا بشكل يومي من خلال دليكه بدوائر صغيرة، فذلك يساعد في التخفيف بشكل كبير من التجاعيد ويعمل على ضخ وزيادة إنتاج الكولاجين في الجلد ويعزز من إشراق البشرة مرونتها وحيويتها.
إلى ذلك يعمل بياض البيض على تحسين شكل البشرة، فهو يساعد على زيادة إنتاج الكولاجين، مما يساعد في شد الترهلات والقيام بملئ الخطوط العريضة التي تتواجد في الجبين وفي محيط العين وحول الفم، فتبدو البشرة أكثر مرونة وشباباً.
ويمكن وضع بياض البيض على شكل قناع وتوزيعه بالفرشاة على كامل أنحاء الوجه، خاصة تلك المعرضة لظهور التجاعيد فيها، وتركها لمدة ربع ساعة، ثم يتم شطفها بالماء الدافئ.
المصدر: لها
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