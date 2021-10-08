المرأة

نوال الكويتية بإطلالة بيضاء... هل استوحتها من إليسا؟ (صور)

Lebanon 24
08-10-2021 | 05:00
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اختارت الفنانة نوال الكويتية تغيير صورة الملف الشخصي الخاص بأحد حساباتها على موقع للتواصل الاجتماعي لتشارك متابعيها بإطلالة جديدة لها ظهرت فيها بفستان أبيض.
وبدت نوال وقد أعطت ظهرها للكاميرا والفستان كان مفتوحاً عند الظهر لكن تمت تغطيته بقماش مخرّم، واعتمدت نوال قصة شعر القصير إلى حدود الكتفين فيما تركت يديها الاثنتين مرفوعتين قليلاً وكتبت على الصورة اسمها "نوال" بأحرف عربية وأجنبية.
 
ولم يعرف إذا ما كانت الفنانة الكويتية تروج لعطرها الذي يحمل اسمها أم لعمل غنائي جديد.
وقام أحد المتابعين بالمقارنة بين غلاف ألبوم الفنانة إليسا "صاحبة رأي" الذي ظهرت فيه الفنانة اللبنانية بقصة الشعر نفسها وفتحة الظهر والوقفة نفسها ولكن إليسا أنها كانت واقفة وهي تنظر إلى مرآة بنسختين منها بينما فستان نوال جاء مغطى عند ظهرها ولم تظهر أما نوال فلم تقف أمام مرآة.
 
لكن المتابعين المحبين للفنانة الكويتية أمطروها بالتعليقات المشيدة بأناقتها وكم يليق بها الأبيض وبشوقهم لأعمالها ولعطرها.
 
المصدر: الفن
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