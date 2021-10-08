المرأة

هذه هي أسوء صفات النساء

Lebanon 24
08-10-2021 | 11:00
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تختلف أنواع النساء في العالم من حيث الصفات والجمال والفكر، فالنساء لا تجمعهن صفات واحدة، بل لكل واحدة منهن صفات مميزة التي لا تتشابه مع غيرها.
لذا إليكم عشر نساء يحملن هذه الصفات السيئة بحسب موقع "The Richest":
1- المرأة العصبية
هذه الصفة السواء بين الصفات البشرية، لأنها سريعة الغضب ومتقلبة المزاج. فهي تختلق المشاكل فتهدم حياتها بيدها.
2- المرأة الأنانية
المرأة الأنانية لا تفكر إلا بنفسها ولا تسعى إلا لصالح طموحها وأهدافها الشخصية، وهذا النوع من النساء تتميز بأنها لا تبحث عن زوج أو بناء أسرة ولا تحب إلا نفسها، بل تريد شخصًا تملكه وحدها.
3- المرأة المادية
المرأة المادية هي الأكثر شيوعًا في وقتنا الحاضر، لكن هذا النوع لا يبحث عن حب أو بناء أسرة، بل يبحث عنن ممول لتلبية رغباته من ملابس وعطور ورفاهية وما إلى ذلك.
4- المرأة غير المنظمة
هي المرأة غريبة الأطوار التي ترتدي ثيابًا مبهرجًا ولا تحرص على النظام في أسلوب حياتها.
5- المرأة المدللة
أي المرأة التي اعتادت على أن تحصل على كل شيء وأي شيء دون بذل أي مجهود. ويتميز هذا النوع بأنه لا يعرف معنى التضحية أو الزواج. وهذه المرأة لا تقبل بأي شيء يُقدم إليها مهما كانت التضحيات.
6- المرأة التي تطلب الاهتمام
كل النساء في حاجة للاهتمام بهن، ولكن عندما يصبح الأمر ملحًا ومتكررًا فيكون غير محمود ولا يُطاق.
7- المرأة النمامة
هي التي تقضي معظم وقتها في الثرثرة والنميمة. فالمرأة التي تنقل لك ستنقل عنك.
8- المرأة غير الملتزمة
هي تلك المرأة التي لا تلتزم بشروط العلاقة الجادة وهي تجد صعوبة في الزواج بسبب أنها تفتقد الكثير من الشياء التي كانت تهتم بها قبل الزواج الأمر الذي يعني أنها تفقد تركيزها بسرعة. أو أنها تلك المرأة المتحررة التي لا تلتزم بالعادات والتقاليد والمباديء ولا تعترف بمعنى الحياة والخجل ومتحررة في ملابسها وأفعالها. هذا بالإضافة إلى ألفاظها السيئة.
9- المرأة الغيورة بشدة
بعض الرجال يحبون المرأة التي تغير عليهم ليتأكدوا من حبها لهم، ولكن عندما تكون الغيرة بشكلٍ شديد ومن الممكن لأن تفعل مشاكل كثيرة بسبب غيرتها تجعل من أتفه الأمور مشكلة كبيرة توجدها بينها وبين شريكها وقد تكون بسبب أوهام في رأسها وحدها لا غير. وفي هذا الوقت تتحول الغيرة الزواج لأمر صعب تحمله. فقد تغير الزوجة من زميلة الزوج في العمل أو الجيران من النساء.
 
 
 
 
المصدر: سيدتي
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