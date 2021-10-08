المرأة

4 تضحيات تقدمها الأمهات يومياً من أجل أطفالهن

Lebanon 24
08-10-2021 | 14:00
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إذا تعرضت حياة طفل للخطر، فلا شك في أن أمه سوف تتدخل لإنقاذه، حتى لو كلفها هذا حياتها، فالأم مستعدة للتضحية بحياتها من أجل طفلها، ولكن ليست التضحيات الكبيرة فحسب هي التي تجعل تضحية الأم شيئاً ليس هيناً ولا سهلاً، وإنما هناك عشرات التضحيات التي تقدمها الأم كل يوم من أجل أطفالها، تضحيات تبدو صغيرة، ولكنها ذات تأثير ضخم على حياتها، فالتضحية ولو بشيء يبدو بسيطاً، ولكن يومياً، هو أمر عظيم، مثل التضحية بالرغبات، وحرية الاختيار، وحتى نمط الحياة. وفي ما يلي 4 تضحيات تقدمها المهات لأطفالهن بانتظام.
 
1- العادات غير الصحية
من المصطلح يبدو أن هذا شيئاً جيداً، ولكن حتى العادات غير الصحية هي اختيار، تتخلى عنه الأم رغماً عنها من أجل طفلها، فهي لا ترغب في أن يتعلم طفلها التدخين منها، أو أن يتذمر طفلها على الطعام الصحي ويستمر في تناول المقليات والأطعمة السريعة مثل والدته، ما يجبرها على التضحية بما تحبه من أجل طفلها.
 
2- بعض الهوايات
الهوايات أمر جيد من أجل قضاء وقت ممتع ومفيد، ولكن قد تضطر الأم إلى التخلي غن هوايتها المفضلة أو بعض هواياتها، فقط لأنها تستهلك وقتاً ترى الأم أن طفلها بحاجة إليه أكثر، أو أنها تحتاج إلى ميزانية ضخمة لا تتناسب مع جدول إنفاق الأسرة.
 
3- وقت الشاشة
ما إن تنظر الأم إلى شاشة التليفون أو الكومبيوتر أو حتى التليفزيون، حتى يبدأ الأطفال بمطالبتها بالالتفات إليهم والتركيز معهم، ما يدفعها في كثير من الأحيان إلى التضحية بوقت الشاشة الخاص بها، سواء كان من أجل العمل أو المتعة، لتمنح هذا الوقت إلى صغارها.
 
4- المواقف السيئة تجاه الزوج
في بعض الأحيان تفقد الزوجة القدرة على مناقشة زوجها في المشاكل والخلافات بينهما، ما يدفعها نحو التصرف بأسلوب فج، ولكن قد تتنازل الزوجة عن التعبير عن استيائها بحجم الغضب الذي بداخلها، فقط لأنها لا تريد أن تثير التوتر في المنزل ويتأثر أطفالها بهذه الحالة.
المصدر: نواعم
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