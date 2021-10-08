شاهدوا كم تغيرت النجمات بعد أن اعتمدن الأشقر لشعرهن (صور)

تجرأ العديد من النجمات وبدّلن لون شعرهن إلى اللون الأشقر منهن: إميليا كلارك، آن هاثاواي، ريهانا، أنجلينا جولي، كيم كارداشيان، كريستن ستيوارت، جينيفر لورنس، جيسيكا ألبا، سلمى حايك، بينيلوب كروز، إيما واتسون، كاتي بيري، ليندساي لوهان، إيل فانينغ، مايلي سايروس، فكيف ظهرن؟