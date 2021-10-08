الرقم مرتفع...سهير رمزي تكشف عدد زيجاتها

كشفت الممثلة المصرية سهير رمزي عن زيجاتها المتكررة. وقالت: "أول جوازة ليا من حلمي بكر، وكان عندي 16 سنة، والعصمة مكنتش في إيدي وانفصلنا بسبب رفضه دخولي التمثيل، وتاني جوازة قعدت 4 سنين".وأضافت: "تالت جوازة كانت من رجل الأعمال الكويتي محمد الملا، وقعدنا حوالي 7 سنين وسبنا بعض بسبب الغيرة، والرابعة كانت الفنان محمود قابيل واستمرت عامًا وكانت سنة حلوة".وتابعت سهير، خلال حلولها ضيفة على برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني: "خامس جوازة من رجل الأعمال سيد متولى، وقعدنا متجوزين 7 أو 8 سنين واطلقنا ورجعنا تاني، وسادس جوازة من رجل أعمال سوري وقعدنا أقل من سنة".وأكملت: "والجوازة السابعة الفنان فاروق الفيشاوي، وقعدنا متجوزين 5 سنين واطلقنا ورجعنا 3 مرات، والجوازة الثامنة علاء الشربيني والله أعلم هتكمل ولا لأ".