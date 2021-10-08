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المرأة
حالات القلق والاكتئاب زادت مع الجائحة لدى النساء
Lebanon 24
08-10-2021
|
23:00
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أدت جائحة كوفيد-19 إلى ارتفاع حالات القلق والاضطرابات الاكتئابية في أنحاء العالم، خاصة لدى النساء والشباب.
وسجلت دراسة حديثة، نشرت بدورية لانسيت، يوم الجمعة، 76 مليون حالة إضافية من الاضطرابات المرتبطة بالقلق و53 مليون حالة من الاضطراب الاكتئابي الكبير مع انتشار كوفيد-19 في 2020.
وقال الباحثون الذين قادوا الدراسة بجامعة كوينزلاند في أستراليا، إن الشباب عانوا في ظل بعدهم عن أصدقائهم نتيجة إغلاق أماكن الدراسة، ووجد العديد من النساء أنفسهن يتحملن العبء الأكبر من الأعمال المنزلية ويواجهن مخاطر عنف أسري أكثر.
وقالت أليز فيراري المشاركة في إعداد الدراسة "للأسف، ولأسباب عدة، النساء كن دائما الأكثر عرضة للتأثر بالتبعات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة.
وأضافت: "المسؤوليات الإضافية للرعاية والمنزلية تميل لأن تقع على عاتق النساء، ولأن النساء أكثر عرضة لأن يكن ضحايا للعنف الأسري الذي زاد في مراحل مختلفة من الجائحة".
ولفتت فيراري إلى أن "إغلاق المدارس وغير ذلك من القيود حد من قدرة الشباب على التعلم والتفاعل مع أقرانهم".
شمل البحث 48 دراسة أجريت سابقا من مختلف أنحاء العالم، وعمل على تجميع نتائجها في تحليل إحصائي لتحديد مدى انتشار اضطرابات الصحة العقلية في 204 من الدول والمناطق في 2020.
المصدر: سبوتنيك
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