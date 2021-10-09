فاليري أبو شقرا تُعلن عن موعد الكشف عن وجه توأمها... هذا ما قالته

كشفت الفنانة فاليري أبو شقرا في برنامج the insider بالعربي أن ولادة توأمها هو أجمل شيء حصل معها في حياتها رغم كل التعب الذي تعيشه معهما.

فاليري قالت إنها ستكشف عن وجه التوأم حين ترى ذلك مناسباً، وهي لا تخطط للأشياء بل كل شيء في وقته، لكنهما ما زالتا صغيرتين.

فاليري كشفت أن إحدى التوأم أكثر هدوءاً من الأخرى وتميلان إلى مشابهتها معلّقة: "يصرلوا زياد يكونوا بيشبهوني".

من جهة أخرى، تستعد فاليري لبدء تصوير مسلسلها الرمضاني الذي ستجتمع فيه مع قصي خولي بثنائية ثانية معه بعد "لا حكم عليه".

فاليري قالت إنها ستقدم شخصية جديدة، لكن حتى الآن لم تتوضح معالمها ١٠٠% .

