بعد غياب عن الاضواء فنانة لبنانية شهيرة تفجّر مفأجاة: إبرة تجميل ملوثة كادت تكلفها حياتها (فيديو)

كشفت الفنانة دينا حايك أنها أصيبت منذ سنوات بجرثومة خطيرة في أنفها تسببت بمرضها لفترة طويلة، وكادت أن تتسبب في موتها.

وقالت حايك إن تلك الجرثومة قد دخلت إلى جسدها من خلال إبرةٍ ملوثة أخذتها بعد إحدى عمليات التجميل التي خضعت لها في أنفها، مؤكدةً أنها دفعت ثمن هذه العملية فنيا، فأثرت على مسيرتها ككل وأوقفتها مكانها. وأضاف حايك في مقابلة تلفزيونية مع الاعلامية رابعة الزيات أنّها وبعد وبعد أخذها تلك الإبرة بدأت تشعر بعوارض غريبة، لكن الطبيب لم يستطع مساعدتها بل بدأ بإرسالها بعد سفره إلى أطباء من معارفه من أجل المنفعة الشخصية فقط، واصفةً إياه بأنه "بلا ضمير".

وقالت حايك إنها ذهبت لأكثر من 60 طبيبا وكلهم أخبروها بأنه ليس هناك أمل في حالتها، وأن أنفها سيتشوه من خلال العملية بكل تأكيد، مضيفةً أنها وفي ظل هذه الظروف القاسية ورغم الآلام التي كانت تعاني منها، لم تتوقف عن العمل أبدا، وظلت حفلاتها مستمرةً طوال فترة علاجها، لكنها شفيت بعدها من خلال عمليةٍ جراحيةٍ ناجحةٍ قامت بها في ألمانيا، أعادت لها حياتها بعد أن كانت قد شعرت باليأس منها.

على المستوى الشخصي أكدت حايك أنها ضد فكرة المساكنة؛ فهي لا تتفق مع المعتقدات والأعراف السائدة في المجتمع، بالإضافة إلى أنها واحتراما لأهلها وعائلتها لا تستطيع القيام بها نهائيا، حتى وإن كانت أفكارها الشخصية متحررة وتختلف عن كل ما حولها، إلا أنها لا تستطيع إلا احترام الجو العام.

وكشفت حايك أنها كانت مخطوبة لشاب لمدة سنتين ونصف السنة، وكان من المقرر أن تكلل العلاقة بالزواج، إلا أنها قد انتهت، وذلك بسبب عدة أمور منها المسافات البعيدة بينهما، بالإضافة إلى انشغالها بمرض والدها في تلك الفترة فلم تستطع تركه ولو لحظة واحدة، لافتةً إلى أنها ما تزال تحب ذلك الشخص حتى الآن؛ فالحب الصادق لا يمكن نسيانه بسهولة، واصفةً إياه بأنه "حب حياتها".



