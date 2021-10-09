المرأة

لكل سيدة.. هكذا تحاربين البثور أثناء الدورة الشهرية

Lebanon 24
09-10-2021 | 16:00
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أوردت مجلة "Instyle" أن البثور، التي تهاجم البشرة أثناء الدورة الشهرية، تعد أمراً طبيعي يحدث بسبب التقلبات الهرمونية خلال هذه الفترة.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه يمكن محاربة هذه البثور من خلال العناية السليمة بالبشرة، وذلك بواسطة الماسكات ذات التأثير المثبط للالتهابات مثل ماسك الطمي الطبي أو الحليب المخثر أو حمض الفاكهة.
التغذية السليمة
وإلى جانب العناية الجيدة بالبشرة تلعب التغذية السليمة دوراً مهماً في محاربة البثور. ولهذا الغرض ينبغي اتباع النظام الغذائي للبحر المتوسط، والذي يقوم على الخضروات والأسماك والدهون الصحية كزيت الزيتون، مع مراعاة الإقلال من الفواكه بسبب سكر الفاكهة (الفركتوز) والحليب البقري ومنتجات القمح والسكر؛ نظراً لأن هذه الأغذية تفاقم حالة البثور.
ممارسة الرياضة
ولتعزيز إنتاج الجسم من هرمون الإستروجين، ينبغي ممارسة تمارين تقوية العضلات مع التعرض للهواء النقي، في حين يمكن تعزيز إنتاج الجسم من هرمون البروجسترون من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل.
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