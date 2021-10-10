المرأة

جمال ابنة نادين نسيب نجيم يُشعل المواقع.. شاهدوا كم أصبحت تشبهها (صور وفيديو)

Lebanon 24
10-10-2021 | 02:00
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وجهت الممثلة نادين نسيب نجيم رسالة لابنتها "هافين" عبرت فيها عن مشاعرها تجاهها، وذلك عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وأشارت نادين إلى ان عند حديثها عن ابنتها تفقد الكلمات التي توصف مقدار حبها الكبير لها، وكتبت قائلة: "بدي اكتب شيء تحت الصورة ضاعت الكلمات و هربت مني لانه ما في كلمة لقيتها بتعبّر يا بنتي عن حبي إلك و شعوري تجاهك كأم و صديقة وملاكك الحارس و سندك و ضهرك و قوتك بالحياة كل الكلمات خجلت منك يا روحي ...بس بقلك و رح ضل قلك الله يحميكي وين ما رحتي ووين ما كنتي السما تنزلّك و الارض تنبّعلك سعادة ونجاح ورزق وصحة آمين يا رب".

 

A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)


 

ولفتت "هافين" الأنظار بجمالها، فهي كبرت وأصبحت تشبه والدتها أكثر فأكثر.

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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