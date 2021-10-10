المرأة

ممثلة لبنانية مع زوجها على البحر.. (فيديو)

Lebanon 24
10-10-2021 | 03:00
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نشرت الممثلة ومقدمة البرامج كاتيا كعدي فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

كاتيا الموجودة حاليا في الساحل الشمالي في مصر ظهرت في الفيديو وهي تستمتع بوقتها على البحر مرتدية مايوه باللونين الأبيض والأسود ووضعت فوقه القفطان.  

 

 
 

كما ظهر زوجها فارس دانيال معها.

 

 

وقد لفت المتابعون قوام كاتيا الجميل وهي المعروفة بممارستها التمارين الرياضية بشكل دائم.

 

يُذكر ان كاتيا أعلنت في آب 2020 زواجها مدنيا في بودرم من رجل الأعمال فارس دانيال.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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