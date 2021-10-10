بالترتيب.. من هي الأبراج الأكثر ميلاً لتحطيم القلوب؟

حين يتعلق الأمر بالعلاقات البعض يستسلم بسرعة، فعند أول مشكلة يقررون بأن العلاقة مصيرها الفشل وبالتالي يمضون في سبيلهم تاركين خلفهم القلوب المحطمة. في المقابل هناك الفئة التي تتمسك بقوة ولا تستسلم بأي شكل من الأشكال وتحاول تجاوز كل المشاكل وكل العقبات ولا ترفع الراية البيضاء إلا حين تكون قد قامت بالمستحيل. وهناك فئة ثالثة لا علاقة للإستسلام بواقع انها تحطم القلوب بل الامر كله يتمحور حول شخصياتها التي لا تكترث لمشاعر الاخر بل لمشاعرها فقط.

فمن يتمسك ومن يميل الى تحطيم القلوب . اليكم الابراج بالترتيب من الاكثر ميلاً لتحطيم القلوب الى تلك التي تتمسك بكل قواها .

العقرب

الوقوع في حب برج العقرب أشبه بالسير في حقل ألغام. فلا مجال لمعرفة متى تدوسون على لغم وينفجر بكم. العلاقات العاطفية مع العقرب معقدة جداً، فهناك التشكيك الدائم والأسرار التي يحتفظ بها وإزدواجية المعايير وحتى القساوة. هناك الكثير من الاختبارات وكأنه يحق للعقرب إمتحان الاخر وتضخيم عيوبه رغم انه هو شخصياً يملك الكثير منها . لا يحق لك الاحتفاظ بالاسرار بينما هو يملك العشرات، وأي كذبة مهما كانت صغيرة تعني فقدان الثقة رغم انه هو شخصياً يقوم بذلك. خسارة العقرب سهلة وواردة الحدوث في أي لحظة بغض النظر عن مدة العلاقة.. وحين يقرر إنهاء العلاقة فهو لا يكتفي بتحطيم القلب بل يحطم الشخص مرة تلو الاخرى.

الجدي

الجدي ورغم كونه من الابراج المخلصة والساعية وبشكل دائم لعلاقات طويلة الامد ولكنه حين يقرر بان العلاقة انتهت فهو وبكل راحة ضمير لن يكترث ما إن كان قد جرح مشاعركم أو داس على قلبكم. الجدي يملك صورة عن المرأة التي يريدها لنفسه وحين يشعر بان المرأة التي تربطه علاقة بها لا تتناسب مع هذه الصورة فحينها العلاقة تنتهي بلمح البصر. البرج هذا نادراً ما يبدل رأيه ويعود مجدداً، فهو عنيد جداً كما انه يملك قلباً قاسياً فهو لن يتأثر ولن يختبر عذاب الضمير ولو لثانية واحدة.

الحمل

الرجل الحمل يملك طباعه النارية وهو مغامر أزلي. العلاقات بالنسبة اليه هي متعة الملاحقة، وحين يحصل على ما يريده فهو يدخل مرحلة الملل وبالتالي يبحث عن المغامرة التالية. أي إمرأة تدخل في علاقة مع الحمل عليها ان تكون في حالة من التأهب الدائمة، فلا مجال لمعرفة متى يقرر الرحيل. والأسوأ من هذا كله هو انه وحين يقرر الانفصال فهو لن يقوم بذلك بأسلوب حضاري ويحاول عدم جرح مشاعر الاخر. البرج هذا معروف عنه بانه يملك لساناً سليطاً ولا يفكر مرتين قبل ان يتكلم وحين يريد «التخلص» من الشريكة فهو سيقوم بذلك بأسوأ الطرق الممكنة.

العذراء

العذراء يستسلم بسهولة وذلك لانه يبحث عن صورة مثالية لإمرأة لا وجود لها. هو يملك مجموعة من المعايير غير الواقعية التي على المرأة الارتقاء اليها، وبالتالي الامر معه هو إختبار لها ثم إكتشاف البديهي فالتخلي عنها.

ولكن وبما ان العذراء وحين يقرر الانفصال يصبح بلا مشاعر أو قلب فهو سينفصل عن الشريكة ببرودة تامة ثم يكمل حياته بشكل طبيعي. ولكن لو كان الامر هو النقيض، اي لو قامت المرأة بالانفصال عنه فهو سيتألم وبشدة ولكنه سيعتبر بان المه هو مشكلته الخاصة وعليه التعامل معها. وبالتالي حين ينفصل عن المرأة فهو يقوم بالمثل، يعتبر المها مشكلتها الخاصة التي عليها التعامل معها.

الأسد

الأسد برج لا يمكنه العيش من دون الانا المتضخمة الخاصة به، ما يعني انه إما ان يتم إرضاء غروره طوال الوقت، وإن لم يكن هو محور الكون وبشكل دائم فالعلاقة فاشلة لا محالة. رغم ان الاسد من النوع الذي لا يستسلم بسهولة في مجالات اخرى في حياته ولكن التخلي عن العلاقات سهل بالنسبة اليه.

عند الانفصال الاسد يميل الى إستخدام الامور الخاصة المؤذية التي كشفتها الشريكة له ضدها.

السرطان

السرطان من الابراج التي تتمسك وتتخلى عن الاخر بسهولة فالامر يعتمد على ما اقدم عليه الاخر. في حال تعرض السرطان للخيانة فهو بالتأكيد سينهي العلاقة وسيقوم بكل ما بوسعه من اجل رد الصاع صاعين. ولكن في حال كانت المشاكل ما تزال تدور في فلك المعتاد ورغم كونها متكررة الا ان السرطان يتمسك ويحاول.

الجوزاء

الجوزاء يحطم القلوب لا لانه شرير أو يملك النوايا السيئة بل لانه فوضوي ويتصرف بعشوائية احياناً. هو يتصرف بغباء أحياناً وهذا ما يجعل العلاقات تنهار بسرعة، وبما انه لا يمكنه اتخاذ القرارات وحسمها فهو يستسلم لا لانه بالفعل يريد ان للعلاقة ان تنتهي بل لانه متردد ولا يعرف كيف يحسم القرارات المصيرية الهامة.

صحيح ان الامر لا يجعل الشريكة تشعر بشكل أفضل بحكم ان قلبها تحطم للتو ولكنها على الاقل تجد العزاء في واقع انه لم يقم بذلك لانه خبيث.

القوس

الرجل القوس بشكل عام مخلص ومحب وان كان عادة لا يحب الارتباط. ولكن حين يعثر على المرأة المثالية له فهو يتمسك بها وبكل قواه. ولكن رغبته بالقفز من مكان لاخر وحاجته المساحة للحرية احياناً تفسد العلاقات ولكن وحين يقرر المضي قدماً فهو لا يحطم القلوب ولا يقوم باي تصرفات دنيئة. بل يقوم بذلك بأسلوب حضاري وحتى انه يحمل نفسه المسؤولية كاملة ويظهر نفسه بأسوأ صورة ممكنة مقابل جعلها هي تبدو بأفضل صورة ممكنة.

الدلو

الدلو من الابراج التي لا تستسلم على الإطلاق، فهي تحاول وتحاول وتمنح الفرص. البرج هذا ولانه يفكر خارج الصندوق معظم الوقت فهو ما ينفك ينظر للامور من زوايا مختلفة وبالتالي يحاول ايجاد الحلول لكل المشاكل. ولكن في حال كان الاصرار على الانفصال من الطرف الاخر فالدلو لن يقوم باي شكل من الاشكال باي تصرف يؤذي مشاعر الاخر. في الواقع الدلو حتى ولو تمت خيانته فهو لن يقوم بإيذاء الاخر بشكل متعمد. كل ما سيقوم به هو الانسحاب بهدوء وسيختفي من حياة الاخر كلياً.

الثور

الثور من الابراج العنيدة جداً وهذا العناد يطال العلاقات. هناك المحاولات الدائمة لحل المشاكل ولايجاد الحلول الوسط التي تناسب الجميع. العلاقات والحب والارتباط من الامور التي يتعامل معها الثور بجدية بالغة وبالتالي هو لن يكون الطرف الذي ينهي العلاقة. وحتى ولو لسبب ما كان مصير العلاقة الفشل فهو لن يترك خلفه شريكة بقلب محطم بل سيجعلها تشعر بأنها الطرف الاقوى والاكثر حكمة.

الميزان

الميزان من الابراج التي في حال تعرضت للاذى في حياتها لمرة واحدة فهي تجعل هدفها هو عدم جعل اي شخص يشعر كما شعر خلال تلك الفترة. الميزان لا يستسلم على الإطلاق، هو يدرك بان المشاكل جزء من العلاقات وبان الامور يمكنها الا تسير كما هو مخطط لها ولكنه لا يعلن إستسلامه الا بعد ان يكون قد قام بملايين المحاولات. وحتى ولو لسبب ما انتهت العلاقة فالميزان لن يلحق الاذى بالاخر على الاطلاق، في الواقع الشريكة ستتمنى له كل الخير ولن تكن له سوى الود والاحترام.

الحوت

الحوت لا يملك ذرة لؤم أو خبث في شخصيته، هو من اكثر الاشخاص لطفاً. الحوت يراعي مشاعر الاخرين ولو على حساب مشاعره الخاصة. الحب بالنسبة اليه حلم تحقق وبالتالي هو يتمسك به بكل قواه ونادراً ما يكون هو الطرف الذي يبادر الى الانفصال. البرج هذا يفضل ان يتم تحطيم قلبه على أن يقوم هو بتحطيم قلب غيره.